La rivolta dei cowboys, diretto da Charles F. Haas

Domenica 27 ottobre, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 17:05, il film western del 1956 dal titolo La rivolta dei cowboys. La pellicola è diretta dal regista Charles F. Haas, che aveva esordito come film maker in quello stesso anno con Il grido delle aquile e Esecuzione al tramonto. Il protagonista è interpretato dall’attore e stuntman statunitense Jock Mahoney, volto di diverse serie tv western anni ’50, in particolare di Le avventure di Rex Rider e Yancy Derringer.

Al suo fianco l’attrice statunitense Martha Hyer, diventata famosa grazie alla sua interpretazione di Tramonto di fuoco (1956) con Frank Sinatra, e l’attore statunitense Lyle Bettger, noto per la sua partecipazione al film vincitore del Premio Oscar Il più grande spettacolo del mondo (1952). Nel cast del film La rivolta dei cowboys anche David Janssen, Grant Williams, Ted de Corsia, Harry Harvey e Dayton Lummis.

La trama del film La rivolta dei cowboys: scontri tra allevatori e contadini e una donna contesa

La rivolta dei cowboys vede come protagonista l’affascinante e coraggioso Jim Trask (Jock Mahoney), un ex soldato della Guerra Civile che, al termine del conflitto, decide di tornare nella sua città natale, Abilene.

Arrivato sul posto, però, lo attende un’amara sorpresa: Peggy (Martha Hyer), la donna che ama, sta per sposare un uomo di nome Dave Mosely (Lyle Bettger), un allevatore tanto ricco quanto prepotente.

Jim viene scelto come sceriffo della cittadina, con la speranza di riportare un po’ di ordine nella zona, interessa da continui scontri tra allevatori e contadini.

Dietro questi dissapori, in realtà, si nascondono gli oscuri piani di Dave e del suo compare, Claudius (Ted de Corsia).

Sono proprio quest’ultimi, infatti, a sobillare i contadini contro gli allevatori, con l’unico obiettivo di accrescere il proprio potere. La situazione, però, è arrivata ad un punto di rottura, e vi è il serio rischio che possa scoppiare una rivolta davvero violenta.

Jim si trova così di fronte all’arduo compito di riportare la pace tra le varie fazioni, svelando finalmente le intenzioni oscure del suo rivale in amore.

Riuscirà il protagonista ad uscire vittorioso da questo scontro e a riconquistare la donna che ama?