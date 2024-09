La rosa della vendetta anticipazioni turche: Gulendam scopre il passato di Mert e Deva e va fuori di testa

Salirà la tensione nelle prossime puntate de La rosa della vendetta stando a quanto riportano le anticipazioni turche. Facendo un passo indietro Vefa ha scoperto che Mert e Deva sono stati fidanzati in passato ma sapendo che questo sarebbe un durissimo colpo per Gulendam non dirà nulla a nessuno per tutelare la donna di cui da sempre è innamorato. Quest’ultima, però, scoprirà lo stesso la verità e la sua reazione sarà furente. La sorella di Gulcemal perderà la testa e si scaglierà contro il marito convinta che l’abbia sempre preso in giro.

La Rosa della vendetta, anticipazioni e diretta 2024/ Deva racconta la sua triste storia

Da La rosa della vendetta anticipazioni turche, infatti, si scopre che proprio nella puntata che andrà in onda domenica prossima, 29 settembre 2024, la giovane origliando una conversazione tra Vefa e Mert scoprirà che Mert e Deva sono stati fidanzati e addirittura avrebbero dovuto sposarsi anche se poi l’uomo l’ha lasicata sull’altare. Come reagirà Gulendam? Malissimo, inizierà a girovagare senza meta nel giardino di casa fino a quando non sarà raggiunta da Mert, ignaro della sua scopera. E tra i due ci sarà un violento confronto, la giovane, che tra l’altro è incinta, inizierà a strappare tutte le foto che li ritraggono insieme e persino quelle del matrimonio. L’uomo tenterà di fargli capire che adesso tra lui e Deva non c’è assolutamente nulla ma la donna non vorrà sentirne ragioni.

Anticipazioni La rosa della vendetta, puntata del 29 settembre 2024/ Zafer spietata rapisce e minaccia Deva

Anticipazioni La rosa della vendetta prossime puntate: Gulendam vuole uccidere Mert: gli sparerà?

Da La rosa delle vendetta anticipazioni turche si scopre che gli eventi precipiteranno notevolmente, per nulla intenerita e calmata dalle rassicurazioni del marito aprirà una cassaforte contenente delle armi, estrarrà una pistola e la punterà contro Mert. Gulendam ucciderà Mert sparandogli? La sorella di Gulcemal avrà tutte le intenzioni di vendicarsi e punterà la pistola contro Mert. Quest’ultimo da parte sua implorerà perdono. La giovane avrà il coraggio di uccidere il padre del bimbo che porta in grembo? A complicare la situazione c’è anche il fatto che Gulendam cercherà di mettersi in contatto con il fratello Gulcemal ma quest’ultimo sarà irraggiungibile. Insomma, non mancheranno scene mozzafiato e al cardiopalma nelle prossime puntate de La rosa della vendetta, che vanno in onda ogni domenica in prima serata su Canale5.