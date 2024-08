L’anima gemella, il film diretto da Sergio Rubini

Sabato 10 agosto, andrà in onda, in seconda serata su Rete 4, alle ore 23:15, la commedia sentimentale del 2002 dal titolo L’anima gemella. Il film è diretto e interpretato dal grande attore e regista Sergio Rubini, che aveva esordito come film maker nel 1990 con il lungometraggio La stazione (1990), che gli valse un David di Donatello come miglior regista esordiente. Le musiche hanno invece la firma del compositore e cantautore Pino Donaggio, che nel corso della sua carriera ha collaborato con grandi registi, come Brian De Palma, Dario Argento, Tinto Brass e Pupi Avati.

La protagonista è interpretata dall’attrice Valentina Cervi, che lavorerà nuovamente con Rubini nel 2013 in Mi rifaccio vivo. Al suo fianco l’attrice Violante Placido, nel suo primo ruolo di rilievo, e l’attore Dino Abbrescia, recentemente tornato sul grande schermo con il lungometraggio Succede anche nelle migliori famiglie di Alessandro Siani.

La trama del film L’anima gemella: un triangolo amoroso e un incantesimo fallito

L’anima gemella è ambientato in un piccolo paese della Puglia dove vive Teresa, primogenita di uno degli imprenditori più facoltosi della zona.

La protagonista ha un carattere piuttosto difficile, caratterizzato da frequenti capricci e costantemente insoddisfatta della propria vita.

La donna nutre, in particolare, una profonda antipatia verso un’altra ragazza del paese, Maddalena, per cui prova una grande invidia, sia per quanto riguarda il suo aspetto fisico che per l’amore che Tonino prova segretamente verso di lei.

Quest’ultimo, infatti, è uno dei dipendenti dell’azienda del padre di Teresa, oltre che promesso sposo di quest’ultima, anche se nessuno degli abitanti del paese riesce a capire perché l’uomo voglia legarsi a una donna così capricciosa e difficile.

Per ottenere una piccola rivincita, Teresa fa in modo che anche Maddalena partecipi al suo matrimonio ma, in realtà, questa scelta le si ritorcerà pesantemente contro.

Infatti Tonino, giunto il momento del fatidico sì, nota la ragazza di cui è innamorato e fugge insieme a lei dalla chiesa.

La coppia decide di rifugiarsi in un vecchio casale, sperando che la rabbia della ragazza e della sua famiglia possa mitigarsi nei giorni a seguire.

Ciò però non accade, infatti Teresa trascorre le sue giornate escogitando mille modi per vendicarsi dei due.

In un ultimo e disperato tentativo, chiede l’aiuto ad una strega affinché scambi il suo corpo con quello di Maddalena, ma anche questo piano sarà destinato a fallire, infatti Tonino riuscirà a riconoscere la sua anima gemella al di là dell’aspetto esteriore.