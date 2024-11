Laura Gabrielli, la dolce metà di Massimiliano Ossini: mamma e manager affermata

Laura Gabrielli, Carlotta, Melissa e Giovanni sono la moglie e i figli di Massimiliano Ossini. La dolce metà dello showman è una manager molto apprezzata e di grande esperienza: da più di vent’anni infatti fa parte del consiglio di amministrazione della Magazzini Gabrielli SpA, azienda operativa nella GDO ed è anche componente del consiglio di amministrazione della FG Holding Spa, società di indirizzo e coordinamento delle due società operative. Il suo percorso accademico comincia al liceo scientifico ad Ascoli Piceno, poi il conseguimento della laurea in economia aziendale all’Università Bocconi di Milano.

Dopo essersi trasferita a Londra, per un breve periodo della sua vita, comincia il suo percorso all’interno del Gruppo Gabrielli, dove da ormai dieci anni ricopre l’incarico di amministratore delegato. Insomma, la quotidianità di Laura Gabrielli non dev’essere affatto facile, considerando anche l’impegno coi figli.

Carlotta, Melissa e Giovanni sono frutto dell’amore che ha unito e continua ad unire Laura e Massimiliano. Marito e moglie hanno anche dovuto affrontare il terribile periodo della malattia di lei, durante la terza gravidanza, per fortuna risoltasi per il meglio. Per quanto concerne il primo incontro, Massimiliano ha rivelato un curioso retroscena in tv.

“Tutti mi domandano come ho conosciuto mia moglie o come l’abbia fermata, ma in realtà è stata lei a fermarmi. La incontrai il 3 di gennaio in discoteca. All’improvviso mi sento bussare sulla spalla, mi giro ed era lei che mi chiede una gomma da masticare. Io non li avevo ma corro subito alla ricerca e le trovo, da lì ci siamo messi poi a parlare”, ha svelato il presentatore.

