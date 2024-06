Laura Mattarella, chi è la figlia di Sergio Mattarella/ Perché affianca il padre negli impegni istituzionali

Stasera tutti i telespettatori si saranno accorti della presenza di Sergio Mattarella all’Arena di Verona per assistere alla Grande Opera Italiana: durante l’esibizione di Riccardo Muti le telecamere di Rai 1 lo hanno inquadrato ben cinque volte, elegante, sorridente a fianco di una donna. Ed ecco che sul web sono impazziti tutti nel chiedersi chi fosse la figura femminile al suo fianco: purtroppo i gossippari di professione rimarranno anche stavolta delusi, Mattarella è accompagnato dalla figlia Laura. Nessuna donna misteriosa quindi, la figlia è solita accompagnarlo nelle cerimonie ufficiali ricoprendo tutte quelle funzioni protocollari che solitamente spetterebbe alla moglie del Presidente. Questo evento all’Arena di Verona è di grande rilievo ed entrambi non hanno voluto mancare. Laura Mattarella, figlia del presidente, da ormai dieci anni affianca l’amato padre nel suo incarico istituzionale,

Dopo la scomparsa della compagna di vita di Sergio Mattarella nel 2012, la figlia Laura è subentrata per accompagnare il papà negli impegni istituzionali, quali eventi, ricevimenti e visite di vario genere: ormai è una coppia riconosciuta in tutto il mondo e anche stasera, quando sono stati inquadrati, è partito un applauso scrosciante.

Chi è Laura, la figlia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella: lasciò la sua professione per il papà

Laura Mattarella è nata nel febbraio del 1967 e ha due fratelli di nome Bernardo e Francesco: prima di lavorare con il padre, era un’avvocata amministrativista, ma nel 2015 ha deciso di abbandonare la sua professione per dedicarsi completamente al nuovo incarico. Per quanto riguarda gli aspetti più personali, come la vita privata e sentimentale, sappiamo che Laura è sposata con Cosimo Comella, che lavora nel Dipartimento tecnologie digitali e sicurezza informatica del Garante per la Privacy.

Dalla loro storia d’amore sono nati la bellezza di tre figli, il primogenito Manfredi, la seconda figlia Maria Chiara e Costanza, l’ultima arrivata, ormai vent’anni fa. La famiglia è sempre al centro dei pensieri di Laura Mattarella, che non ha esitato quando il padre l’ha chiamata a lavorare al suo fianco, dopo la scomparsa Marisa Chiazzese.











