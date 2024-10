INCIDENTE DI NINA SOPHIE RIMA, “LA MIA VITA E’ CAMBIATA QUANDO

L’incidente di Nina Sophie Rima e la perdita della gamba: cosa sappiamo di uno dei drammi vissuti da quest’astro nascente dei social e della televisione e delle conseguenze che ha avuto nella sua vita? Nell’appuntamento canonico del sabato con gli approfondimenti e le storie emozionanti di “Verissimo”, una delle ospitate che suscita maggiore curiosità (anche perché la diretta interessata non è ancora molto nota a tutta la platea del pubblico televisivo) è quella della 25enne influencer, attrice e modella originaria di Como che racconterà il modo in cui le difficoltà della vita, l’incidente in scooter e uno stupro subìto a 15 anni siano diventati un punto di forza per diventare la donna che è oggi. E, in attesa di ascoltare la sua intervista, ricostruiamo qui l’incidente di Nina Sophie Rima e la perdita di parte della gamba.

Per parlare dell’incidente di Nina Sophie Rima che era costato oltre sette anni fa alla ragazza l’amputazione della gamba sinistra dobbiamo tornare indietro nel tempo, al 2017, con l’evento che cambierà per sempre la sua vita e arrivato peraltro solo due anni dopo il trauma di uno stupro di cui ha avuto il coraggio di parlare (e di scriverne in un libro) successivamente. In una intervista concessa al ‘Corriere della Sera’ all’epoca, Nina Sophie aveva accennato ad alcuni dettagli dell’incidente stradale e delle ore immediatamente successive alla perdita dell’arto. “La mia vita è cambiata a pochissimi metri da casa. Ero in scooter in una galleria al confine con la Liguria, una moto ci ha urtati e con la pedalina mi ha tranciato il piede” aveva raccontato la Rima spiegando il motivo che aveva portato all’amputazione.

RIMA E LA PERDITA DELLA GAMBA, “MI PIACE ESSERE DIVERSA: IMPERFEZIONE E’…”

Nel racconto dell’incidente di Nina Sophie Rima, un momento allo stesso tempo drammatico e straziante era stato quello del risveglio a seguito dell’intervento chirurgico d’emergenza nella struttura ospedaliera di Pietra Ligure. Quegli attimi, a detta della stessa influencer, sono rimasti ben impressi da allora nella sua memoria: “Poi mi sono svegliata dopo l’operazione, ai piedi del letto ho trovato mia sorella, ci siamo guardate e siamo scoppiate a piangere” aveva proseguito nell’intervista con quotidiano milanese la Rima, rivelando che era bastato un cenno d’intesa con la sorella Guia per capire cosa le era accaduto”. Tuttavia, già in quell’occasione, Nina Sophie aveva lasciato trapelare grande forza d’animo e voglia di ricominciare, nonostante la disabilità.

Se l’incidente di Nina Sophie Rima ha segnato uno spartiacque nella sua vita, di certo lo è stato pure in positivo: oggi la 25enne non è solo un’apprezzata influencer, e da poco anche scrittrice e attrice, ma ha realizzato alcuni dei sogni espressi in quell’intervista ovvero recitare, salire in passerella ed essere d’aiuto a chi si trova nella stessa condizione. In un’epoca caratterizzata dal crescente sospetto per il diverso e dal voler a volte confinare la disabilità lontano dagli occhi della società, le parole della Rima vanno in controtendenza: “Mi piace essere diversa, l’imperfezione è unicità” aveva raccontato a FanPage, spiegando che dall’incidente in poi ha valorizzato le sue cicatrici, mostrando pure la protesi, per rendere punto di forza una sua presunta debolezza. “Io bionica? Mi piace come definizione: mi sa di qualcosa che resiste, che va avanti nonostante le difficoltà” aveva aggiunto, precisando che aprirsi alla diversità è un arricchimento e che oggi si parla tanto di inclusività ma non si realizza davvero ancora nella pratica.