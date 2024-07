Lino-Alessia-Maika di Temptation Island 2024: spunta nuova presunta fidanzata Federica

Temptation Island 2024 è finito ma dei protagonisti si continua ancora a parlare. E soprattutto al centro del gossip c’è il triangolo amoroso formato da Lino-Alessia-Maika di Temptation Island 2024. Alessia ha scelto di lasciare Lino dopo Temptation Island 2024 rivelando che dopo quattro anni di relazione in cui ha nutrito dubbi sulla sua fedeltà, l’aver visto il suo ragazzo flirtare con la single Maika le ha fatto capire che non fosse l’uomo giusto per lei. Adesso sembrerebbe proprio che Lino e Maika stiano insieme ma in queste ore l’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato una segnalazione che se vera aggiungerebbe un bel po’ di pepe alla storia.

In questi giorni Marzano ha riportato l’indiscrezione clamorosa secondo la quale Lino si sentiva con una certa Federica prima di partecipare al programma: “Anche a me una ragazza ha girato messaggi wa che Lino le ha scritto fino a prima di partire… poi in tv dice che ‘la situazione deve cambiare’”. Adesso, invece, sembrerebbe proprio che Federica e Lino di Temptation Island 2024 si sono sentiti anche dopo la fine del programma: “Lino quando è uscito si vedeva ancora con Federica.” E non è tutto perché ha aggiunto che anche Maika finito TI ha detto ‘peste e corna di Lino’ salvo poi ricredersi e riavvicinarsi al 29enne.

Lino di Temptation Island 2024 e le dichiarazioni della presunta amante Federica

Federica, la “fidanzata” di Lino di Temptation Island 2024 ha rotto il silenzio nei giorni scorsi sostenendo di averlo frequentato prima che lui partecipasse al programma: “Mi aveva detto che sarebbe andato a Temptation Island nel ruolo di tentatore e che si trattava di un’esperienza televisiva. Quando ho scoperto tutto e me lo sono ritrovato là in coppia ho contattato Amedeo Venza e Deianira Marzano che per rispetto del programma hanno aspettato che il suo percorso terminasse”. Adesso sembrerebbe che i due si siano visti anche dopo il reality di Canale5. continua il triangolo Lino-Alessia-Maika di Temptation Island 2024? Nel frattempo il gossip continua su Lino e Maika che nelle scorse ore si sono immortalati sui social in atteggiamenti complici e intimi, teneramente abbracciati sul letto. Stanno insieme?