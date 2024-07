La penultima puntata di Temptation Island 2024 si appresta ad essere carica di momenti iconici soprattutto in riferimento ad una coppia in particolare: Lino e Alessia. I fidanzati originari di Napoli hanno dominato la scena tra meme sui social e dinamiche coniugali piuttosto turbolente e, nell’ultima messa in onda, hanno lasciato il programma da separati.

Ma cos’è successo tra Lino e Alessia dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024? Questo è forse l’interrogativo più gettonato da circa una settimana. Il fidanzato ha finalmente accettato l’ennesima richiesta di confronto finale con la fidanzata e ovviamente le scintille hanno determinato una poderosa chiusura. I telespettatori però hanno ancora ‘fame’ e voglio assolutamente sapere cosa è successo tra Lino e Alessia dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024.

Lino e Alessia, quale destino dopo Temptation Island 2024? L’ultima indiscrezione è una vera ‘bomba’

Ci ha pensato Dagospia ad accelerare i tempi fornendo anticipazioni più che golose su ciò che accadrà nella puntata di mercoledì 24 luglio 2024 di Temptation Island 2024, con riferimento al destino di Lino e Alessia dopo il falò di confronto. “Alessia, dopo un falò di fuoco con il fidanzato, ha preferito tornare a casa da sola. E Lui, tirando un sospiro di sollievo, si è rifugiato tra le braccia della tentatrice Maika. L’epilogo imperfetto sembrava servito. E, invece, poche ore dopo Lino ci ha ripensato, chiedendo di poter incontrare la fidanzata. Fin qui tutto noto”.

Le anticipazioni di Dagospia entrano poi nel merito di cosa è successo tra Lino e Alessia dopo il falò di confronto a Temptation Island 2024. “Alessia accetta di poter incontrare nuovamente Lino che tenta di tutto per riconquistarla sul tronco tanto caro ai fan dell’isola delle corna. Peccato che lui si sia fatto male i conti: quando Alessia arriva all’incontro non ha mai visto cosa è successo dopo l’ultimo falò. I video dell’avvicinamento di Lino alla tentatrice, le ennesime bugie del fidanzato mandano Alessia Su tutte le furie. Per lui è la fine”. Dunque, tentativo vano per Lino di recuperare rispetto a quanto fatto a Temptation Island 2024: “Lei trova il coraggio di sfanc*larlo definitivamente all’interno del programma. Il viaggio nei sentimenti per loro si è rivelato un disastro. Le loro strade si dividono, si spera, per sempre”.