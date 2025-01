Jessica Morlacchi e la confessione choc: strategia per squalificare Helena Prestes dal Grande Fratello 2024: “Così la mandano via”

Non si placa l’eco sul brutto gesto di Helena Prestes contro Jessica Morlacchi al Grande Fratello 2024 avvenuto ieri sera che ha diviso i concorrenti in Casa. Al termine di una lunga serie di frecciate e provocazioni la modella brasiliana ha perso la testa ed ha lanciato un bollitore pieno d’acqua contro la cantante, solo l’intervento degli altri concorrenti, Maxime Mbanda e Javier Martinez, ha evitato il peggio riuscendo a farle mancare la mira. Tuttavia va detto che il gesto, da condannare, della Prestes è arrivato dopo una lunga serie di provocazioni da parte della Morlacchi.

Tutto è nato quando durante la cena Helena si è rifiutata di passare il pane a Jessica che di tutta risposta ha iniziato ad offenderla pesantemente: “Che deficiente, mio Dio. Che imbecille. Non mi levi il pane dalle mani, imbecille. Ma stai zitta che non sai manco com’è fatto il pane. Guardalo bene e mangialo” E continuate imperterrita nonostante la modella cercasse di difendersi. E non è tutto perché in un video precedente al brutto gesto della Prestes si sente Ilaria Galassi chiederle di abbassare i toni ma la risposta di Jessica Morlacchi fa venire fuori una vera e propria strategia per far squalificare Helena Prestes dal Grande Fratello 2024: “No, perché così vedono chi è e se Dio vuole la mandano via”.

Grande Fratello 2024, Jessica Morlacchi attacca Helena Prestes: “Spero che venga squalificata”

La confessione choc di Jessica Morlacchi e la sua strategia per far squalificare Helena Prestes dal Grande Fratello 2024 potrebbe portare i suoi frutti perché in queste ore gli autori del programma stanno decidendo che provvedimenti prendere contro le due concorrenti e per la modella brasiliana si fa sempre più concreto il rischio squalifica. Nel frattempo, però, la cantante si è lasciata andare ad un nuovo pesante attacco contro di lei: “Questa è la sua vera natura che è uscita fuori. Avete visto come ha lanciato il bollitore? Spero che venga squalificata. Non si può giustificare un gesto del genere. E non accetto che venga a dirmi che devo lavarmi, quando invece è lei che si dovrebbe dare una sistemata! Ma tornatene da dove sei venuta!”.