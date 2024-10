Grande Fratello 2024, scoppia la lite anche in pubblicità tra Lorenzo Spolverato, Helena Prestes e Shaila Gatta

Il triangolo amoroso del Grande Fratello 2024, in realtà meglio definibile come quadrilatero, è già giunto al termine. Durante la puntata andata in onda ieri, infatti, c’è stata un’accesissima discussione. Helena Prestes e Javier Martinez, infatti, hanno scoperto che le persone a cui si sono più legate (Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta) hanno dichiarato di essere interessati l’uno all’altra, anche se l’ex Velina di Striscia la notizia non ha nascosto dubbi sul comportamento del gieffino. A questo punto tra i quattro è nata una discussione che poi si è trasformata in una vera e propria lite durante la pubblicità al Grande Fratello 2024.

Nel dettaglio infatti, appena Alfonso Signorini ha dato il via alla pubblicità, Lorenzo Spolverato si è scagliato contro Helena Prestes e Shaila Gatta con insulti e minacce: “Brave, complimenti a tutte e due. Bella questa cosa, bellissima. Io vi dico solo ‘ricordatevi quello che state dicendo qui, ricordatevi cosa fate e dite qui’. Non me ne frega più un ca**. Mi calmo un ca**o.” A questo punto Shaila Gatta ha replicato duramente: “Ma perché ti stai arrabbiando così tanto? Ma cosa sono ste minacce ‘ricordatevi’? Ma perché stai dicendo ste robe, ste minacce? Questa è una conferma dei miei dubbi, ma chi ti vuole fuori? Ma tu sei matto! Rimarrò zittella, per carità. Resto sola che è meglio, basta, non ne voglio sapere nulla credimi.”

Lorenzo Spolverato sbotta contro Shaila Gatta e Helena Prestes: insulti e minacce

Anche Helena Prestes ha replicato duramente all’attacco di Lorenzo Spolverato durante la pubblicità al Grande Fratello 2024: “Per me è chiaro, non ti voglio più vedere. Pensavo tu fossi sincero. Cosa c’entra Shaila ambigua? Sei tu che devi essere dritto con me, invece sei un grande bugiardo. I sentimenti sono una cosa seria. Uno soffre perché sente qualcosa, non è che fa finta! Non urlare. E non c’entra Shaila. No, non c’entra lei, io parlo di come mi hai fatta sentire.” E subito dopo ‘ha scaricato’ Lorenzo Spolverato. La reazione furiosa e piena d’ira di Lorenzo non è passata inosservata agli occhi dei telespettatori. Su X si legge: “Ma tutto bene Lorenzo? Internatelo”. “Ma si può reagire così perché due donne sono dubbiose sui tuoi comportamenti poco chiari?”. “Giù la maschera ecco il vero Lorenzo in tutto questo”.