Location Il Patriarca 2, dov’è stata girata la fiction di Canale5: tra Lazio e Puglia

Claudio Amendola questa sera torna ad interpretare Il Patriarca 2 dopo il successo della prima stagione che ha avuto un finale sconvolgente. In questa seconda stagione l’imprenditore e narcotrafficante dovrà convivere con il dolore della morte del figlio Carlo, il progredire della sua malattia, l’Alzheimer e lottare contro il suo nemico numero uno, Raoul Morabito pronto a tutto pur di prendere il suo posto. Le scene d’azione della fiction di Canale5 sono state girate in luoghi suggestivi e affascianti. Le location Il Patriarca 2, infatti, si snodano tra il Lazio e la Puglia.

Nel dettaglio una parte significativa delle puntate della seconda stagione è stata girata in Puglia, soprattutto a Bari tra le stradine affascinanti della Bari Vecchia, il lungomare ed il Museo Teatro Margherita. E poi ancora, molte scene de Il Patriarca 2 sono state girate nei paesi di Conversano, Monopoli, Trani e Fasano. Nel riprese nel Lazio, invece, sono avvenute soprattutto a Roma e nella sua provincia. La città eterna ha fatto da sfondo ed è protagonista assoluta della fiction di Canale5, ma alcune scene sono state ambientate a Fiumicino, nelle zone di piazzale Molinari, Porto Canale e il molo del sud.

Il Patriarca 2 location, dove sono ambientate le scene più suggestive della serie tv

E dopo aver rivelato in quali città è stata girata Il Patriarca 2 non resta che scendere più nel dettaglio e rivelare quali sono state le location più suggestive. Il porto di Monopoli è stato utilizzato per alcune riprese che mettono in risalto la vitalità del luogo che si fonde con la tensione narrativa della trama in maniera perfetta, un altro punto spettacolare è il Cristo della Panoramica, un antico crocefisso che domina l’area circostante, si trova nell’altopiano della Murgia. Fascino e mistero, invece, le hanno portate i luoghi del Fortino di Sant’Antonio, la contrada dell’Impalata ed altre zone storiche della città. Alcune scene particolarmente drammatiche, infine, sono state girate nel carcere maschile di Trani. Infine, per aggiungere un tocco di realismo alla criminalità costiera alcune scene sono state girate nella frazione di Fregene come i stabilimenti balneari del Lungomare di Ponente. Ecco svelato, dunque, tutte le location Il Patriarca 2.