Location Màxima: girata tra location incantevoli tra Belgio, Olanda e Stati Uniti

La serie olandese incentrata sulla Regina Consorte Maxima Zorreguieta, la Regina Consorte, seguendo il suo percorso dall’infanzia fino al fidanzamento e al matrimonio con Willem-Alexander, poi divenuto Re sbarca su Rai1. Questa sera, a partire dalle 21.25 circa, andrà in onda la prima puntata composta da tre episodi mentre domani l’ultima puntata con i restanti tre episodi. Dopo aver svelato come finisce l’ultima puntata ed il fatto che è tratto da una storia vera non resta che parlare della location Maxima, dov’è stata girata la fiction di Rai1.

Perché The Family oggi non va in onda? Anticipazioni, come finisce e dove vedere 2a stagione/ Aslan nei guai

Ovviamente visto l’argomento la maggior parte delle scene di Maxima sono state girate in Olanda, non solo negli affascinanti luoghi ma anche e soprattutto negli interni alcune sono state girate nello splendido Palazzo Huis ten Bosch Residenza ufficiale della famiglia reale dei Paesi Bassi luogo in cui risiede la famiglia reale. Ma non è tutto perché la fiction che verrà trasmessa su Rai1 ha avuto anche altre location in giro per l’Europa, in Nord America e soprattutto c’è una curiosità che riguarda le scene ambientate in Argentina.

La rosa della vendetta anticipazioni turche prossime puntate/ Zafer muore? Gesto inaspettato di Gulcemal

Location Maxima: le scene ambientate in Argentina sono state girate in Spagna

Alla domanda dov’è stata girata Maxima, dunque, la risposta è principalmente in Olanda ma anche in Belgio e Stati Uniti. Una particolare curiosità, invece, riguarda le scene ambientate in Argentina: non sono state girate a Buenos Aires ma a Madrid, in Spagna. Location Maxima sono mozzafiato mentre le riprese si sono svolte nell’estate del 2023. La serie è prodotta da Rachel van Bommel e da una squadra di sceneggiatori e sceneggiatrici che si sono occupati di trasformare il romanzo della Luyten in un’avvincente serie tv che questa sera arriva in prima serata su Rai1-