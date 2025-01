Dov’è stato girato Un posto al sole? Andiamo subito a scoprire alcune curiosità sui luoghi che più frequentemente vediamo apparire nell’amatissima soap italiana! Si parte con il meraviglioso Palazzo Palladini, che, sorpresa, esiste davvero! In realtà si tratta della Villa Volpicelli che è situata sul mare di Posillipo. Inutile ribadire quanto si tratti di un luogo suggestivo che compare prevalentemente nelle prime due stagioni. I fan l’hanno amata dal primo momento e rimarrà per sempre un’icona della serie.

Passiamo ora a una delle domande più gettonate di quando si parla di Un Posto al Sole: il Caffè Vulcano esiste davvero? Stavolta la risposta è negativa. Uno dei punti più frequenti delle riprese è stato costruito appositamente per girare la soap. Purtroppo è uno di quei luoghi realizzati ad hoc per Un Posto al Sole, con Silvia che gestisce il bar in cui passano tutti i personaggi della storia. Nella trama, il cosiddetto Caffè Vulcano si troverebbe nel centro di Napoli, nel meraviglioso quartiere Vomero. Insomma, è un luogo di totale fantasia. Andiamo avanti e scopriamo quali sono le altre Location di Un Posto al Sole!

Location Un Posto al Sole, Villa di Marina Giordano e Casa Graziani

Ora è il turno della splendida villa di Marina Giordano, un edificio sontuoso che ha portato i fan di Un Posto al Sole a chiedersi se esista davvero. Questa volta non vi deludiamo: la Villa di Marina Giordano esiste eccome, ed è situata in provincia di Napoli, precisamente a Quarto. Oltretutto, la villa in cui la donna ha vissuto con Alice, sua nipote, pare essere davvero così curata e bella come lo è in Un Posto al Sole.

Andiamo poi a parlare dell’appartamento di Michele e Silvia, dove ci sono anche Otello e Rossella. La casa, diventata oggi proprietà di Renato Poggi ma prima apparteneva ad Alberto Palladini. La Terrazza invece, al piano primo di Palazzo Palladini ha una splendida vista sul mare. Prima faceva parte dell’eredità di Anna Boschi, anche se nel corso della soap è stata poi l’abitazione di Franco. Successivamente abbiamo visto al suo interno la piccola Giulia con Bianca, ma anche Arianna, Andrea e Angela. La soap napoletana è dunque piena di luoghi caratteristici, ormai diventati parte integrante della fiction storica più amata d’Italia!

