Chi è Lorenza Mario, dal successo al Bagaglino ai legami con i conduttori

Lorenza Mario sarà ospite oggi a La volta buona su Rai1, programma condotto da Caterina Balivo, la celebre showgirl è una delle ballerine italiane più amate, passata da programmi di grande successo, come gli anni felici a Il Bagaglino, con mostri sacri della tv italiana come Pippo Franco, Leo Gullotta e Oreste Lionello. I tempi vissuti nel programma di Pingitore hanno segnato una delle pagine più felici della vita di Lorenza Mario, che in una intervista concessa al Corriere della Sera ha speso parole importanti rievocando l’esperienza felice: “Faceva 14 milioni di telespettatori, numeri che oggi raggiunge solo Sanremo, all’esordio ero talmente agitata che durante il lancio in diretta del Tg5 non riuscii ad aprire bocca”.

Un’esperienza speciale che ha permesso a Lorenza Mario di instaurare legami straordinari con il cast artistico dei vari programmi del Bagaglino, che per anni hanno strappato risate al pubblico.

Lorenza Mario e il rapporto con i conduttori: da Gerry Scotti a Paolo Bonolis

Nella carriera di Lorenza Mario non sono mancati i legami con altri grandi volti della tv italiana, da Paolo Bonolis a Gerry Scotti, tutti personaggi che hanno sempre stimato la ballerina che ha festeggiato gli oltre trent’anni di carriera, riguardo all’attuale conduttore de La ruota della fortuna, Lorenza Mario ha ricordato: “Quando mi presentava diceva che ero l’unico Mario che non ha fatto il militare, per lui ho sempre avuto una grande simpatia”.

E non è mancato un retroscena anche riguardo al rapporto professionale con Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, con i quali Lorenza Mario ha avuto la fortuna di collaborare: “In una scena recitavo a testa in giù e per le battute di Raimondo ho rischiato di morire soffocata, un ricordo divertente”. Attualmente Lorenzo Mario è legata sentimentalmente all’imprenditore Federico Piron, dopo il matrimonio finito male con Alessandro Safina.