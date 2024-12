Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza sono gli ex più importanti di Manila Nazzaro. Con entrambi, la showgirl ha vissuto due storie d’amore piuttosto agitate, in particolar modo con Cozza, con cui ha messo al mondo i suoi due figli, Francesco Pio e Nicolas. La storia d’amore con l’ex calciatore della Reggina è durata circa dodici anni e la separazione non è stata affatto facile. Anche dopo la rottura non sono mancate alcune schermaglie a distanza tra i due ex, con le frecciate che si sono lanciati a vicenda.

“Preferisco tacere è tutto in mano ai legali”, aveva detto delusa Manila finita la relazione. “Pensa prima di sparare. Pensa, prima di dire e di giudicare”, aveva invece replicato Francesco Cozza dopo i giudizi poco lusinghieri da parte dell’ex moglie. Leggermente diverso è stato il rapporto con Lorenzo Amoruso, nato certamente sotto auspici migliori ma poi naufragato inesorabilmente.

Manila Nazzaro e la fine delle storie d’amore con gli ex Lorenzo Amoruso e Francesco Cozza

“Avevo smesso di crederci poi con Lorenzo mi è tornata la voglia di dire di nuovo sì e sogno un figlio nostro”, aveva confidato Manila. Con Amoruso, la Nazzaro aveva accarezzato e sfiorato l’idea di diventare nuovamente mamma, purtroppo però il destino le ha giocato un brutto scherzo. La ferita più grande è stata sicuramente la perdita della bimba mia e di Lorenzo, è stato un dolore assoluto. È un dolore diverso. Un dolore molto silenzioso e profondo, che rimane sempre”, aveva detto.

Poi la crisi profonda, alternata da fasi più positive ed una partecipazione turbolenta a Temptation Island, con la fine del loro rapporto che ha portato ad accuse pesanti da parte di Lorenzo. “Non ho problemi a dire che la Nazzaro, pochi giorni dopo che avevamo rotto e probabilmente già prima, guarda cosa arrivo a pensare, si frequentava già con un’altra persona…”, lo sfogo amaro di Lorenzo.