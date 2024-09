Lorenzo e Helena sempre più vicini al Grande Fratello 2024: lui vuole fare un viaggio con lei

Il legame tra Lorenzo e Helena al Grande Fratello 2024 è sempre più forte. Nonostante la modella brasiliana abbia fatto il suo ingresso nella Casa da pochissimi giorni, la sua personalità esplosiva si è già fatta notare e ha fatto colpo su vari inquilini, Lorenzo Spolverato in primis. Così, tra i due, seppur solo per gioco, è già scattato il primo bacio, servito al modello per avvicinarsi ancora di più ad Helena.

Al momento Lorenzo e Helena non si definiscono una coppia, eppure lui non fa mistero del fatto di trovarsi benissimo con lei, al punto tale di pensare già ad un futuro insieme. E infatti, durante una chiacchierata a due in giardino, Lorenzo ha rivelato ad Helena di voler fare un viaggio con lei dopo il Grande Fratello 2024.

Lorenzo e Helena, primi progetti per il post Grande Fratello 2024

“Con te farei un viaggio anche domani, di tre, quattro, cinque giorni, – ha esordito Lorenzo Spolverato, parlando con Helena – perché so che saresti matta e mi regaleresti quel divertimento, quella leggerezza… Ma anche una volta usciti da qui, io lo sento. Finché c’è rispetto e fiducia, io sono a cavallo.” Il gieffino ha dunque spiegato quali sono i suoi sentimenti: “Mi dai un sacco di leggerezza e io voglio vivere questa cosa, al di là di tutta la profondità che, secondo me, tu hai dentro e che piano piano uscirà, con il giusto tempo e che non deve essere minimamente forzata, perché sembra che tu stia trovando il coraggio di aprirti con chi devi aprirti. Per me già il primo impatto è importante e con te è stato positivissimo, non ho da dire niente su di te. Io vedo tutto positivo con te e non ho bisogno di definirlo, vivo tutto com’è.” Helena è apparsa contenta delle sue parole e si è detta pronta ad accettare di fare questo viaggio con Lorenzo.