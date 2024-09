Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: scatta il bacio al Grande Fratello 2024

È scattato il primo bacio nella Casa del Grande Fratello 2024 e, ad esserselo scambiati, sono Helena Prestes e Lorenzo Spolverato: cos’è successo nelle ultime ore? Tutto è nato nel corso dell’ultima notte quando i concorrenti, ritrovatisi in giardino, hanno improvvisato alcune scene teatrali che avrebbero dovuto prevedere anche dei baci. Quando è stato il loro turno, Lorenzo ed Helena si sono avvicinati e hanno inscenato una storia d’amore parlando in spagnolo, per poi avvinghiarsi e avvicinarsi contro la parete del giardino, in mezzo alle piante.

E, proprio in quell’occasione e di fronte a tutti gli altri coinquilini, si sono scambiati un bacio piuttosto appassionato che ha scatenato le urla e gli appalusi del resto del gruppo. “Questo sì che era il bacio che volevamo“, “Bellissimo“, “Bravi!“, tra le esclamazioni degli altri concorrenti che hanno assistito alla scena. Il bacio è durato pochi secondi poi, tra sorrisi e un evidente imbarazzo, sono tornati a sedersi ai propri posti.

Helena e Lorenzo, bacio “hot” e commenti dei coinquilini: il video

Tutto è nato dunque da un puro gioco, ma quello che doveva essere un “bacio cinematografico” per molti si è rivelato qualcosa in più. Diversi concorrenti del Grande Fratello 2024 hanno notato una non indifferente sintonia tra i due concorrenti, che già i giorni scorsi si sono sensibilmente avvicinati, stuzzicandosi e conoscendosi in maniera più approfondita. Il video del bacio tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato ha fatto il giro del web ed è diventato virale sui social, dividendo i fan.

C’è chi “shippa” la coppia, convinto che il bacio sia stato più reale che cinematografico, e chi invece non crede ci sia un flirt in corso: a detta di molti, e come si evince dagli ultimi giorni nella Casa, Helena sarebbe attratta da Javier Martinez mentre Lorenzo nutrirebbe maggior interesse per Shaila Gatta. Un bacio appassionato nel cuore della notte che ha diviso le opinioni: è scoccato davvero qualcosa tra Helena e Lorenzo?

