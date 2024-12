Lorenzo Salvetti, rivelazione di X Factor 2024, si appresta ad affrontare la finale del programma, che come sappiamo, si terrà a Napoli il 5 dicembre 2024. Sarà un giovedì sera pieno di sorprese e di emozioni, dove vedremo i quattro talenti giocarsi il tutto per tutto al fine di vincere il programma. Ognuno di loro è meritevole di vittoria, ma chiaramente come spesso capita, il pubblico ha le sue preferenze. Per ora Lorenzo Salvetti è lo sfavorito, al contrario dei Patagarri e di Mimì Caruso che sono invece i più amati.

Grande attesa per l’ultima diretta, con tutti i giudici in primo piano a giudicare per l’ultima volta i cantanti che si sono impegnati sin dal primo giorno. Il giudice vincitore rimane senza dubbio Achille Lauro, che si è aggiudicato una finale con tutti i suoi concorrenti: un traguardo incredibile che dimostra quanto sia stato competente nel conoscere i suoi artisti così bene da valorizzarli fino all’ultimo. Tra loro anche Lorenzo Salvetti, il cantante giovanissimo che ha conquistato i cuori dei fan e, soprattutto, delle fan che ogni volta rimangono senza parole guardando la sua purezza.

Lorenzo Salvetti, il pronostico per la finale di X Factor 2024: “Se potessi dare un consiglio a me stesso…”

Passiamo ora a scoprire quale sarà l’assegnazione con cui Lorenzo Salvetti proverà a vincere X Factor 2024. Ebbene, Achille Lauro ha azzeccato di nuovo con “Cosa Mi Manchi a Fare” di Calcutta, canzone che porterà nella prima manche della puntata. Poi seguono i suoi best of, come Tango di Tananai, che è stato un successo durante una delle ultime dirette, per poi continuare con Riccardo Cocciante in “Margherita”. E ancora, Lorenzo Salvetti ci farà sognare con Mannarino e con il suo inedito “Mille Concerti”.

Intanto, il pubblico da casa freme per scoprire se sarà lui il vincitore X Factor 2024. Nelle ultime ore lo stesso cantante ha pubblicato tramite i social un video direttamente da Napoli, dicendo di avere “un po’ di ansietta” per la live finale. “Se potessi darmi un consiglio è quello di lasciarmi andare“, ha spiegato Lorenzo Salvetti: “Sono emozionato, ma ho bisogno di sbloccare il muro che ho sempre avuto“. In competizione con lui ci saranno Mimì, i Les Votives e i Patagarri, tutti e tre artisti dal talento incredibile e pronti a dare il meglio per aggiudicarsi la vittoria. Le scommesse restano aperte: chi vincerà X Factor 2024?