Ci spetta una puntata ricca di colpi di scena mercoledì 8 gennaio 2025 al Grande Fratello. Si prevede una squalifica e provvedimenti disciplinari dopo quanto successo nell’ultima settimana, ma potremmo assistere anche all’eliminazione di Lorenzo Spolverato che nelle ultime ore ha dichiarato di voler abbandonare la casa. Oltre alla possibile cacciata di Helena Prestes, anche lui potrebbe dunque varcare la porta rossa e tornare alla sua vita di sempre fuori dal reality show condotto da Alfonso Signorini.

Ma cos’è successo? Lorenzo Spolverato ha confessato a Shaila Gatta di voler lasciare la casa. I due si trovavano a tavola insieme quando il ragazzo ha esordito con: “Basta, io te lo dico, se mercoledì non mi mandano fuori, vado fuori io.”. Non solo, il concorrente ha aggiunto di voler uscire perchè è stanco di restare dentro il reality e rivolgendosi all’ex velina ha detto: “E tu? E tu vieni con me“. Dopo le sue dichiarazioni sul possibile abbandono del Grande Fratello sui social sono partiti i commenti più disparati. La maggior parte dei fan non crede che Lorenzo Spolverato abbandonerà la casa, dato il suo interesse sin dall’inizio a restare nel programma.

Lorenzo Spolverato, i commenti social sulla possibile eliminazione: i dubbi del pubblico sul modello milanese

Secondo i fan che ogni giorno seguono le vicende del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato starebbe mentendo. Ecco cosa scrivono alcuni utenti su X: “Ma volesse il Signore! Ma solo io credo che l’abbia detto per farsi pregare di non andare via?”, “Non festeggiate che questo ce lo ritroviamo pure il prossimo anno”, “Ma quando mai questo se non lo buttano fuori rimane lì pure per il GF dell’anno prossimo”. Insomma, poca fiducia nei confronti del fidanzato di Shaila Gatta, che secondo molti è lì solo per le telecamere.

Chi invece lo sostiene si è aperto a lunghi commenti di incoraggiamento, dicendo che sarebbe impossibile non vederlo più nel reality di Canale 5 data la sua spiccata personalità. “Tu sei il concorrente e devi vincerlo questo GF”, scrive un sostenitore di Lorenzo Spoverato. E ancora: “Se abbandona io non guardo più”. Resta quindi il legittimo dubbio che il bel milanese abbia lanciato il sasso solo per far parlare di sè e creare una polemica intorno a lui. O ancora, come sostengono alcuni telespettatori, lo ha fatto per farsi pregare dagli autori dato il suo successo nell’edizione di quest’anno. Dunque, l’unica domanda che possiamo farci oggi è se Lorenzo Spolverato lascerà davvero il Grande Fratello o se è tutta una grande messa in scena.