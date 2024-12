Lorenzo Spolverato torna ad attaccare Javier Martinez e avverte Chiara Cainelli al Grande Fratello 2024

Lorenzo Spolverato ed Helena Prestes hanno ritrovato un rapporto dopo le liti delle scorse settimane nella Casa del Grande Fratello 2024. Di certo si trovano d’accordo nel criticare le ultime mosse di Javier Martinez, che dopo essersi allontanato da Helena si è avvicinato, e non poco, alla nuova arrivata Chiara Cainelli. Tra loro è infatti scattato un bacio, ma Lorenzo ha subito provveduto ad avvertirla di quella che per lui è una poca sincerità del pallavolista argentino. “Non è vero al 100%”, ha annunciato il modello in diretta al Grande Fratello 2024.

Beatrice Luzzi smentisce Lorenzo Spolverato: “Non ricorda bene”

A mettere un freno a questi attacchi è però proprio Chiara, che non apprezza queste intromissioni di Helena e Lorenzo. “Non ci stiamo conoscendo, siamo partiti molto lenti, molto tranquilli… – ha spiegato, chiarendo – Lui mi ha spiegato tutto il suo percorso, il rapporto con Shaila, con Helena poi, anche se mi ha detto che con quest’ultima mi ha detto che c’è sempre stata soltanto un’amicizia.” Javier, dal suo canto, ha aggiunto: “Io Chiara la vedo in modo diversa rispetto a Helena.” In studio, Beatrice Luzzi ha voluto smentire Lorenzo, ricordandogli che Javier è invece stato molto chiaro con Helena, dicendole che per lui è solo un’amica: “Solo dopo si è avvicinato a Chiara”, ha ricordato l’opinionista.