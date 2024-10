Lorenzo Spolverato “contro” Helena Prestes: il gesto choc al Grande Fratello 2024

Lorenzo Spolverato si sta confermando uno dei concorrenti più discussi del Grande Fratello 2024. Non solo per le questioni sentimentale legate al famoso “quadrilatero amoroso” con Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez che tanto ha tenuto banco nelle prime settimane di reality, ma anche per alcuni atteggiamenti che il pubblico ha giudicato decisamente sopra le righe e che non sono affatto piaciuti. E così, dopo l’offesa choc rivolta contro Yulia Bruschi e che ha fatto insorgere i telespettatori, è arrivato un altro gesto sconcertante che ha già sollevato le polemiche.

Tutto è accaduto in camera da letto, mentre il concorrente stava ridendo e scherzando con Helena. Tuttavia, nonostante il contesto giocoso, Lorenzo ha commesso alcuni gesti piuttosto discutibili che non sono affatto passati inosservati. Dopo essersi tuffati a letto, il concorrente si è messo sopra di lei e ha inizialmente tentato di tapparle la bocca con le mani; quest’ultima ha tentato di divincolarsi, sino a quando il coinquilino ha preso in mano un cuscino e gliel’ha messo sul volto per non farla parlare, quasi “soffocandola”.

Lorenzo Spolverato a rischio squalifica? Il web è furioso

Proprio quest’ultimo gesto con il cuscino ha sollevato le polemiche, in molti infatti si sono indignati per il comportamento esagerato e controverso di Lorenzo Spolverato e il video ha prontamente fatto il giro di web e social. Seppur in un contesto goliardico di scherzi, solletico e sorrisi, il tentativo di “soffocamento” con il cuscino non è affatto piaciuto e in molti hanno prontamente invocato la squalifica del concorrente.

Questa sera andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello 2024 e capiremo se Alfonso Signorini affronterà o meno l’argomento, ma soprattutto se verrà comminata la squalifica a Lorenzo, se verrà semplicemente richiamato per la sua condotta o se non se ne parlerà proprio.

