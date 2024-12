Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta: storia finita per sempre?

A distanza di due mesi dal primo bacio che si sono scambiati in Spagna durante i giorni trascorsi nella casa del Gran Hermano, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta si sono lasciati. A decidere di mettere un punto sembrerebbe essere stato lui che ha ammesso di non sentirsi pronto a vivere una relazione così intensa per il grande sentimento che nutre per la ballerina. La decisione di Lorenzo è stata accettata per Shaila che, tuttavia, alterna momenti in cui prova a divertirci e a staccare i pensieri ad altri in cui si lascia andare alle lacrime come accaduto la scorsa sera. Durante la festa di compleanno di Stefania Orlando, infatti, Shaila si è lasciata andare ad un pianto disperato chiedendo agli amici di aiutarla a superare il dolore per la fine della storia con Lorenzo.

“Aiutatemi”, ha detto tra le lacrime mentre Tommaso e Mariavittoria provavano a consolarla. Shaila ha ammesso che finge di mostrarsi forte per poi crollare. “Mi manca da morire, mi manca proprio lui. E’ difficile“, ha detto un’inconsolabile Shaila mentre Lorenzo, in casa, ballava e cantava.

Da quando si sono lasciati, Lorenzo e Shaila non si sono più rivolti la parola se non per le prove del balletto di Enzo Paolo Turchi che ha poi scatenato una nuova discussione tra i due. Ad oggi, sembrerebbe che Lorenzo abbia deciso di non tornare sui propri passi ammettendo di aver alzato un muro nei confronti di Shaila che, con alcuni, suoi atteggiamenti, avrebbe risvegliato in lui dolori del passato. Tuttavia, è una frase pronunciata dal modello milanese durante una conversazione con Mariavittoria ad aver scatenato il web che ha cominciato a mettere in dubbio i suoi sentimenti per Shaila.

“Se devo uscire esco. Nulla accade per caso. Esco da qui, tra un mese vado a fare Pechino Express”, ha detto parlando con Mariavittoria. Lorenzo, dunque, spera di poter dare una svolta alla propria carriera con la partecipazione al Grande Fratello mentre i fan sperano in un ritorno di fiamma con Shaila Gatta.