Lory Del Santo è fidanzata? Con Marco Cucolo un amore oltre le differenze

Di uomini belli, carismatici, famosi, potenti, Lory Del Santo ne ha avuti a bizzeffe: basti pensare a Eric Clapton e al flirt con Gianni Agnelli. Oggi Lory Del Santo è fidanzata? La risposta è affermativa. Ll’attrice e showgirl si è legata ad un altro uomo, più giovane di lei: un volto sconosciuto al mondo dello spettacolo e forse proprio per questo il loro amore è stato particolarmente chiacchierato. I due hanno più di dieci anni di differenza e questo ha alimentato maldicenze e gossip sul conto del fidanzato di Lory Del Santo, Marco Cucolo, accusato di essersi avvicinato a lei solamente per ottenere visibilità. In realtà così non è: il loro amore prosegue infatti ormai da alcuni anni e i due sembrano molto legati nonostante la differenza che c’è tra loro.

Lory Del Santo nel corso della sua vita ha vissuto non poche sofferenze e Marco Cucolo le è sempre rimasto accanto: “Non mi ha lasciata sola neanche un giorno, è stato la mia proiezione… Quando ha bisogno ci sono sempre, tra momenti allegri e momenti difficili” ha spiegato Lory a “La volta buona” parlando del fidanzato. Proprio il senso di protezione che Marco Cucolo prova nei confronti dell’attrice, l’ha fatta innamorare e continua ad alimentare il loro amore che va avanti ormai da alcuni anni.

Lory Del Santo è fidanzata? L’amore con Marco Cucolo “Per lui non ho fatto follie”

Lory Del Santo è fidanzata con Marco Cucolo. Il fidanzato di Lory Del Santo è attivo nel mondo della moda ma solamente dopo essersi fidanzato con l’attrice e showgirl, ha ottenuto popolarità anche nel mondo televisivo. Il legame tra i due è saldo e forte: Lory, parlando di lui, ne ha parlato come “un uomo per cui non ho fatto follie”. Tra loro, infatti, c’è libertà assoluta e questo ha portato il loro rapporto a durare nel tempo. Marco Cucolo, ad esempio, non ama viaggiare: per questo lei spesso parte da sola. Non esistono dunque limitazioni tra i due e proprio il fatto di avere un amore libero è un segreto che spinge avanti la loro relazione.