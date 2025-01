IL LOTTO E IL 10ELOTTO DOPO IL SUPERENALOTTO: TUTTI I NUMERI VINCENTI DEL 13ESIMO CONCORSO DEL 2025

Superato il primo appuntamento di oggi con la Dea Bendata che ci ha condotti alla scoperta dei numeri vincenti del Superenalotto associati al suo jackpot possiamo ora passare all’ultimissima fase odierna addentrandoci anche alla scoperta delle combinazioni fortunate del Lotto e del 10eLotto che chiuderanno la serata e ci permetteranno – o almeno, lo speriamo – di andare a letto con il portafogli più pesante!

Come sempre, vi ricordiamo che se foste interessati ad un secondo controllo delle vostre schedine potreste usare l’automatico e semplicissimo tool presente sui siti dei due giochi inserendo il codice che trovate in calce alle vostre schedine per sapere immediatamente se si tratta di scommesse vincenti; ma ora eccovi tutti i numeri vincenti di oggi – giovedì 23 gennaio 2025 – per i concorsi del Lotto e del 10eLotto, accompagnati dai nostri sempre calorosi auguri di buona fortuna!

CLICCA QUI PER I SIMBOLI E I NUMERI VINCENTI DELL’ESTRAZIONE DEL SIMBOLOTTO DI OGGI

Estrazione 10eLotto n° 13 del 23/1/2025

03 – 09 – 11 – 13 – 14 – 21 – 27 – 36 – 46 – 50 – 52 – 53 – 54 – 56 – 59 – 61 – 74 – 83 – 86 – 90

NUMERO ORO: 86

DOPPIO ORO: 86 – 50

EXTRA: 02 – 07 – 28 – 31 – 37 – 38 – 47 – 48 – 55 – 62 – 69 – 78 – 79 – 84 – 87

(I numeri vincenti del concorso del Lotto e del 10eLotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

Estrazioni del Lotto n° 13 del 23/1/2025

Ruota 1° Numero 2° Numero 3° Numero 4° Numero 5° Numero BARI 86 50 83 38 78 CAGLIARI 11 36 52 31 74 FIRENZE 56 59 86 27 84 GENOVA 03 61 53 11 38 MILANO 13 14 79 87 47 NAPOLI 21 90 48 55 37 PALERMO 56 46 59 02 53 ROMA 74 13 07 38 77 TORINO 27 54 62 36 81 VENEZIA 09 14 69 28 62 NAZIONALE 32 73 27 11 51

IL SUPERENALOTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI CHE APRONO LA CACCIA AL JACKPOT MILIONARIO

Tra pochissimi minuti potremo finalmente scoprire se grazie alle scommesse piazzate nel corso della giornata di oggi – giovedì 23 gennaio 2025 – qualcuno tra voi carissimi lettori è riuscito ad accaparrarsi quel milionario jackpot che da sempre fa gola a chiunque sia solito tentare la fortuna con i tantissimi concorsi offerti ogni giorno dall’Agenzia Dogane e Monopoli: anche se probabilmente non ce n’è bisogno, vale la pena precisare e ricordare a tutti voi che oggi quel premio associato all’intera sestina vale la bellezza di 62,5 milioni di euro!

L’ultima volta che è stato assegnato risale addirittura allo scorso 15 ottobre quando un giocatore di Riva del Garda si è portato a casa l’incredibile cifra di 89,2 milioni di euro nella seconda vincita milionaria del 2024 dopo quella record di maggio dal valore di 101,5 milioni! Augurandovi buona fortuna e tenendo le dita incrociate per voi, non ci resta che dichiarare aperta la nuova caccia milionaria lasciandovi ai numeri vincenti di oggi del Superenalotto!

Ultima estrazione Superenalotto n. 13 del 23/01/2025

Combinazione Vincente

1 – 80 – 69 – 7 – 46 – 34

Numero Jolly

64

SUPERSTAR

42

LOTTO E SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI STANNO PER ARRIVARE!

Si apre oggi la tre giorni di concorsi ed estrazioni che da qui – ovviamente giovedì 23 gennaio 2025 – fino alla giornata di sabato ci permetterà di prendere parte a tre differenti appuntamenti con il Lotto, il 10eLotto e il Superenalotto che come sempre cercheranno di rendere milionario qualche fortunatissimo giocatore grazie ai loro sempre ricchi premi e jackpot in palio: per dire conclusa la corsa odierna verso i numeri vincenti e i premi – come d’altronde in ognuno degli altri appuntamenti settimanali – dovremo ovviamente aspettare fino alle 20:00, con le sale scommesse che accetteranno le vostre puntate solamente fino a mezz’ora prima dell’orario dell’estrazione.

Come sempre amiamo fare, questa primissima parte del nostro ‘viaggio’ alla scoperta dei numeri vincenti di oggi la vogliamo dedicare ai premi più alti che sono stati assegnati dopo il concorso di martedì 21 gennaio 2025 partendo – quasi naturalmente – da quell’importantissimo colpo (di fatto il più alto dall’inizio dell’anno) da 120mila euro messo a centro con il 10eLotto Cologna Veneta, quasi eguagliato da quegli altri due bottini da 100mila euro l’uno vinti a Bitonto ed Altamura; mentre nel Lotto il premio più importante della giornata valeva poco più di 50mila euro ed è stato portato a casa da un giocatore salernitano di Cava de’ Tirreni!

COLPO MA MEZZO MILIONE NEL SUPERENALOTTO, MA RESTA ANCORA INTATTO IL JACKPOT

Una giornata – ovviamente quella di martedì, ricollegandoci al discorso di prima – che si è rivelata particolarmente ricca anche per quanto riguarda il Superenalotto dato che sono stati assegnati due incredibili premi grazie alle combinazioni da 5+1 (ovvero cinque numeri su sei, uniti al jolly) e da 5: il primo è arrivato a valere più di 556mila euro, mentre il secondo per poco non raggiungeva la soglia dei 180mila; mentre – consolidando un copione che purtroppo si ripete già da diverse settimane – dato che nessuno ha fatto ‘6’ oggi il jackpot in palio vale la bellezza di 62,5 milioni di euro con una crescita che speriamo si interromperà presto dando a voi carissimi lettori la possibilità di provare l’emozione di diventare (letteralmente) milionari!

LEWIS HAMILTON ENTRA A FAR PARTE DELLA FAMIGLIA FERRARI: I NUMERI DELLA SMORFIA NAPOLETANA

Avviandoci verso la conclusione di questo articolo dedicato a Lotto, 10eLotto e Superenalotto, ci teniamo anche a lasciarvi i consueti numeri fortunati suggeriti dalla Smorfia Napoletana che oggi ci porta in quel di Maranello: proprio lì – infatti – nella giornata di ieri è iniziata l’avventura del 7 volte campione del mondo (con campione associato al 63 e ‘campione del mondo’ al 90) Lewis Hamilton con la tuta rossa (60) della Ferrari (7) che è destinato a scrivere una nuovissima pagina della Formula (23) Uno grazie al famosissimo stemma con il cavallino (24) rampante; peraltro dopo aver effettuato già un primissimo giro (4) in pista (74) sulla sua monoposto che ha attirato centinaia e centinaia di curiosi desiderosi di assistere alla prima pagina di questa nuova storia.