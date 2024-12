Tornano oggi – nonostante sia, e non c’è certamente bisogno di ricordarvelo, la Vigilia di Natale – i classici concorsi del martedì di Lotto, 10eLotto e Superenalotto che potrebbero tornare a rallegrarvi ulteriormente le sempre felici festività natalizie con un ricchissimo premio o (addirittura) con l’ambitissimo jackpot milionario che – ve lo anticipiamo, ma ci torneremo – è cresciuto ancora: prima di addentrarci tra premi e numeri, però, è importante dirvi che i sorteggi di questa sera non seguiranno il classico turno delle ore 20, ma sono stati anticipati alle 18:30 per permettere anche alla Dea Bendata – oltre che a tutti voi, carissimi giocatori – di festeggiare la Vigilia!

Simbolotto, Lotto/ Estrazione di oggi martedì 24 dicembre 2024: numeri vincenti e simboli

Facendo un piccolo passetto indietro fino allo scorso fine settimana, è interessante notare che tra venerdì 20 e sabato 21 la regione in assoluto più fortunata è stata la Campania con un totale di oltre 122mila euro vinti da cinque differenti fortunati, seguita dal Veneto che ha raggiunto (qui con soli due ricchissimi bottini) un totale di oltre 82mila euro; mentre il 10eLotto ha deciso di premiare la Puglia dove sette vincitori hanno incassato la bellezza di 83mila euro negli ultimi due sorteggi – tre di venerdì e quattro di sabato – della scorsa settimana!

Lotto e Superenalotto, i numeri vincenti/ Estrazioni e 10eLotto di oggi, Sabato 21 Dicembre 2024

—

Superenalotto n. 204 del 24/12/2024

Combinazione Vincente

Numero Jolly

Superstar

—

Estrazione 10eLotto n° 205 del 24/12/2024

Numero Oro:

Doppio Oro:

Extra:

—

Estrazioni del Lotto n° 205 del 24/12/2024

Ruota Primo Numero Secondo Numero Terzo Numero Quarto Numero Quinto Numero BARI CAGLIARI FIRENZE GENOVA MILANO NAPOLI PALERMO ROMA TORINO VENEZIA NAZIONALE

—

È ANCORA CRESCIUTO IL JACKPOT DEL SUPERENALOTTO: QUANTO VALE ALLA VIGILIA DI NATALE?

Passando ora al più ricco (almeno potenzialmente) tra i tre giochi, ci preme dirvi fin da subito che oggi il jackpot del Superenalotto ammonta a ben 49,1 milioni di euro decisamente distanti da quel massimo storico che ha superato abbondantemente i 300 milioni, ma al contempo più che sufficienti per permettervi di sistemarvi per il resto della vita senza dover lavorare neppure un giorno in più; mentre d’altra parte sabato scorso si sono anche registrati alcuni ottimi bottini come quei cinque da più di 42mila euro l’uno vinti al Superenalotto da chi è riuscito ad indovinare una cinquina, oppure gli altri due premi da quasi 30mila euro assegnati a chi ha unito ad una quaterna anche il sempre ricco numero ‘Stella’.

SIMBOLOTTO, LOTTO: SIMBOLI E NUMERI VINCENTI/ Estrazione di oggi, Sabato 21 Dicembre 2024

LA SMORFIA NAPOLETANA DI NATALE: TUTTI I NUMERI MAGICI E FORTUNATI PER LA VOSTRE SCOMMESSE DELLA VIGILIA

Ponendo infine – come sempre – le nostre attenzioni sulla sempre apprezzata Smorfia Napoletana oggi non possiamo che porre la nostra attenzione sulle festività natalizie lasciandovi una lunga serie di numeri per le vostre schedine di Lotto, 10eLotto e Superenalotto associati proprio a queste festività: quasi ovviamente il primo numero non può che essere proprio il super natalizio 25, accompagnato (data la giornata odierna) all’89 della ‘Vigilia’ e al 33 per la nascita di ‘Cristo’; mentre recuperando l’animo bambinesco di questa festa vi suggeriamo anche il 9 di ‘babbo’ Natale, il 73 della sua ‘slitta’ e il 7 per le ‘renne’ che la trainano nei cieli, passando poi anche al 3 dei ‘regali’ e al 40 per il famoso ‘albero’ pronto ad accoglierli!