Da diversi giorni a questa parte assistiamo ad un violento maltempo che si sta abbattendo su diverse zone della nostra bella penisola, ma nel frattempo una situazione simile (se non per certi versi peggiore) ha colpito anche il comune di Lourdes nella regione francese di Hautes-Pyre’ne’es dove grava da ieri un’allerta per le forti piogge emessa da Météo-France: i disagi registrati nella notte sono stati parecchie e hanno colpito anche l’intera area del Santuario e della famosa Grotta delle apparizioni della Madonna; luogo che ogni anno accoglie migliaia di fedeli provenienti da ogni parte del mondo.

I video che arrivano da Lourdes (ne trovate alcuni in calce a questo articolo) d’altronde lasciano poco spazio alle interpretazioni e mostrano il fiume Gave de Pau – che scorre proprio nei pressi dei luoghi sacri del comune francese – nel pieno del suo carico esondare ed invadere completamente le strade, le piazze e i parchi circostanti al suo percorso; mentre dal conto dei referenti del Santuario (in particolare il direttore delle comunicazioni David Torchala) è stata diffusa la notizia del completo allagamento della Grotta delle apparizioni.

Lourdes: nessun ferito nell’allagamento della Grotta delle apparizioni, ma i danni sembrano ingenti

Allo stato attuale – ma preso le cose potrebbero cambiare – la Grotta di Lourdes è stata chiusa al pubblico di curiosi, fedeli e pellegrini con l’acqua piovana e fluviale che continua a scorrere ai piedi della famosissima statua dalla Madonna; mentre resta fortunatamente aperto il Santuario mariano che nelle prossime ore accoglierà tutte le funzioni odierne tradizionalmente previste nella Grotta, con il meteo che sembra dare i primissimi segnali di ripresa.

Il già citato Torchala il mattinata ha fatto sapere che all’interno della Grotta allagata di Lourdes “non ci sono stati feriti” e mentre conferma che “l’acqua si sta ritirando” ha anche sottolineato che attualmente i danni causati alle strutture sacre “non possono essere ancora stimati”, con alcuni video diffusi online che mostrano la devastazione delle panche allestite per accogliere i fedeli in preghiera con il solo candelabro e l’altare rimasti (quasi miracolosamente) in piedi.

I video della Grotta delle apparizioni di Lourdes allagata dall’acqua piovana e fluviale

Lourdes le pic de crue est passé 📷Corinne Gâchen pic.twitter.com/pv2HK6aRGR — Météo Pyrénées (@Meteo_Pyrenees) September 7, 2024

🌊 Le Gave de Pau subit une crue importante ce samedi. La grotte sacrée de Lourdes se retrouve sous les eaux ! 🌧️ (© webcam Lourdes) pic.twitter.com/7FFybMpP6W — Météo Express (@MeteoExpress) September 7, 2024

Passe de miracle à Lourdes, ils ont été inondés 😢😢 pic.twitter.com/v6LRKHABne — Alain Weber (@alainpaulweber) September 7, 2024