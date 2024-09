Luca Calvani, sfogo contro Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024

Il Grande Fratello 2024 è iniziato esattamente una settimana fa e, dopo alcuni giorni di quiete e conoscenza reciproca tra i coinquilini, nelle ultime ore è emersa tensione tra due concorrenti nello specifico: Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Come mostra un video pubblicato sulla pagina Instagram della trasmissione, tutto è nato durante un momento di relax sul divano assieme ad altri coinquilini. A un certo punto, infastidito dal tono di voce elevato del giovane “Nip” milanese, l’attore ha sbottato: “Te l’abbiamo detto, chiunque: devi smettere, manchi di rispetto, è maleducazione strillare in continuazione! Non me ne frega niente dove sei cresciuto“.

Lorenzo, sorpreso dallo sfogo di Luca, ha tentato di replicare a tono cercando di farlo ragionare: “E se metto una canzone, non puoi godertela?“. Lo scontro, avvenuto a poche ore di distanza dalla messa in onda della terza puntata del reality, ha interrotto il momento di relax che stava coinvolgendo tutti i coinquilini, rimasti in silenzio durante la litigata.

Luca Calvani sbotta: “Stasera ti nomino perché strilli sempre“

Luca Calvani, ulteriormente infastidito dall’atteggiamento di Lorenzo Spolverato e dal suo tono di voce al Grande Fratello 2024, ribatte: “Senti, non cominciare, è una settimana che strilli. Ti dico di controllare un po’ il volume, punto e basta“. E, a seguire, non nasconde la sua intenzione di nominarlo nel corso della puntata tra poco in onda: “Io adesso stasera dirò con calma: ‘Nomino Lorenzo perché strilla sempre’, ma mica dobbiamo litigare per forza“. Immediata la replica del ragazzo: “Se è una motivazione valida per te, fallo. Per me non lo è“.

Tensioni nella Casa, dunque, con Lorenzo Spolverato che continua ad essere uno dei concorrenti più chiacchierati di questa prima settimana di reality. Il ragazzo, nelle ultime ore, ha anche avuto un confronto con Shaila Gatta verso il quale sin da subito ha nutrito un evidente interesse; l’ex Velina, tuttavia, gli ha rifilato un due di picche. Ora, invece, la litigata con l’attore: Alfonso Signorini approfondirà questo argomento nella diretta di stasera?