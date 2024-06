Luca Salsi, chi è?/ Il baritono: “Il nostro è un altro tempo, ecco come i social ci hanno cambiato”

Qualcuno si sta chiedendo chi è Luca Salsi e noi vi forniamo qualche indizio: tiene il palco come pochi e con la sua voce sa regalare grandi emozioni, guadagnandosi un posto sui palcoscenici più importanti del mondo. Il suo curriculum parla da solo, con collaborazioni prestigiose e riconoscimenti di alto livello. Luca Salsi è una icona internazionale dell’opera italiana e sarà protagonista stasera de “La Grande Opera Italiana Patrimonio dell’Umanità“, in onda su Rai 1.

La sua carriera è un percorso emozionante, fatto di interpretazioni indimenticabili: basti pensare che si è esibito al Metropolitan di New York, al Teatro alla Scala di Milano, alla Los Angeles Opera, al Concertgebouw di Amsterdam, alla Royal Opera House di Londra e in molti altri teatri prestigiosi, raccogliendo consensi totali da un pubblico sempre più ampio.

Chi è Luca Salsi, icona della grande Opera Italiana: “Il modo di stare a teatro è cambiato”

“Per gli spettatori è cambiato il modo di essere a teatro: oggi ci vai dopo aver sentito mille dischi, esserti informato sui social”, sottolinea Luca Salsi nel corso di una bella intervista rilasciata al Corriere della Sera. Le difficoltà non mancano, ma un nuovo approccio può essere la chiave giusta per trovare stimoli nuovi sul palco.

“Può essere più difficile per noi”, ammette ancora Salsi, “perché anche chi non ha mai visto un Boccanegra può aver ascoltato Abbado e Cappuccilli. Tecnicamente non sono cambiati testo e partitura; è il pubblico che ha un nuovo tipo di ascolto e può scegliere”. Insomma, il cambiamento pare aver toccato anche il mondo dell’opera stando all’esperienza diretta di Luca Salsi, il quale ha comunque sottolineato l’importanza di rispettare la tradizione, anche se oggi, per l’opera, è tutto “un altro tempo”.

