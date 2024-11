La vita non è stata affatto tenera con Lucilla Agosti. La concorrente de La Talpa, infatti, ha dovuto sopportare tre aborti spontanei prima di abbracciare la terzogenita Alma, con le inevitabile conseguenze emotive che hanno preso il sopravvento per un lungo periodo della sua vita. Non a caso, ci sono stati dei momenti in cui la showgirl ha condiviso col mondo il suo grido dolore, esprimendo la necessità di dover staccare da tutto e tutti.

Chi è Gerardo Acampora, amministratore delegato di Megic Pizza/ Boss in incognito: "Vivo di sole anche..."

“È un momento complesso della mia vita, mi sento schiacciata e ne ho paura”, disse la conduttrice nell’estate del 2022, circa un anno dopo aver confessato il dolore atroce di tre aborti spontanei. “Mi faceva male quando le persone vicine mi dicevamo ‘che ti importa di avere un altro figlio'”, la confessione a Verissimo. Un dolore inspiegabile, che si può provare a capire, ma che solo chi ha vissuto può comprendere appieno.

Lucilla Agosti e l'amore finito per l'ex compagno Andrea Romiti/ "Tradimento? Rapporto aveva già una falla"

Lucilla Agosti, l’aborto è indubbiamente il ricordo più doloroso e struggente della sua vita

Parole struggenti quelle di Lucilla, che non possono far altro che commuovere. La Agosti ha spiegato di essere entrata in un tunnel nero, senza via di uscita, perché il dolore è stato immane. “Mi sono sentita come una piccola bara. Rimanevo incinta, si fermava, dovevo fare il raschiamento e così per tre volte”, ha confessato la Lucilla Agosti nel salotto di Silvia Toffanin.

Parole terribili, come lo stato d’animo di quel momento causato dall’aborto. Ricordi difficili da cancellare, perché hanno segnato profondamente la sua vita. “Mi sentivo portatrice di qualcosa che doveva avere battito e invece non era così”, le sue parole. Nonostante il dolore, con il tempo, Lucilla Agosti è riuscita a guardare avanti, cercando di voltare pagina dai drammatici accadimenti del suo passato. Eppure la commozione prende il sopravvento quando ripensa a quanto ha passato. Non potrebbe essere diversamente, perché è come se il suo sogno infranto equivalesse ad una e più vite spezzate.

Marco Melandri, chi è la compagna Manuela Raffaetà / "Torna il sereno dopo gli addii e i flirt del passato"