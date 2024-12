Luisa, la mamma di Shaila Gatta incontra Lorenzo Spolverato al Grande Fratello 2024: volano scintille!

Alfonso Signorini gioca un colpo basso a Luisa, la mamma di Shaila, facendole incontrare a tradimento Lorenzo Spolverato in diretta al Grande Fratello 2024 dopo averle promesso che mai lo avrebbe visto. Tuttavia, non si tira indietro al confronto, voluto particolarmente da Lorenzo che vuole comprendere il perché dell’ostilità della donna nei suoi confronti. Mamma Luisa ha allora subito tenuto a chiarire la sua posizione sulla sua presunta omosessualità.

“I migliori amici di mia figlia sono gay, sono sempre a casa mia e li adoro come figli, non è per questo che ho detto che sei una brutta persona. Non mi piace l’atteggiamento con Shaila, non lo condivido. Io ho apprezzato molto l’intervento del tuo papà, che è stato una persona squisita, ti ha anche dato dei consigli importanti che non hai captato.” ha esordito mamma Luisa nel faccia a faccia con Lorenzo.

Lorenzo Spolverato replica alla mamma di Shaila: “Lei non crede a niente di ciò che dico”

Un vero e proprio fiume in piena mamma Luisa, che ha quindi continuato nel suo attacco a Lorenzo, dichiarando: “Con la persona che, come dici tu, ami, non ci si comporta così. Io da fuori non vedo questo amore, tu pensi più al tuo percorso, quello che lei finora non è riuscito a fare, perché lei, a differenza tua, è proprio persa per te. Da quello che vedo io, per una mamma non è bello vedere degli atteggiamenti come quelli che ho visto. Non si tratta così una donna, soprattutto se è la donna che tu ami. Poi non ti puoi innervosire se lei si diverte!”

Di fronte a queste parole, Lorenzo Spolverato chiude arreso: “Prendo il suo consiglio perché per me è una lezione, e sto già cercando di cambiare. Però lei non crede a niente di quello che dico io, lei non mi dà affatto fiducia.”