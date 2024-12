Concorrenti Grande Fratello 2024: attesa per Maria Monsè e Perla Maria Paravia

Tutto pronto per l’ingresso nella casa del Grande Fratello 2024 di ben cinque personaggi che, però, rappresentano quattro concorrenti. Nel corso della puntata in onda oggi, lunedì 2 dicembre, varcano la famosa porta rossa Maria Monsè e Perla Maria Paravia. Mamma e figlia partecipano al reality show condotto da Alfonso Signorini come unico concorrente esattamente come accaduto in passato ad Antonella Mosetti e alla figlia Asia. Per Maria Monsè, tuttavia, non si tratta della prima esperienza nella casa più spiata d’Italia essendo stata concorrente già in due precedenti edizioni.

Si tratta, invece, di un’avventura tutta nuova per Perla Maria che, dopo aver compiuto 18 anni, ha deciso di tuffarsi in un’avventura nuova insieme a mamma Maria. Come andrà la convivenza tra mamma e figlia insieme agli concorrenti?

Tutti i nomi dei nuovi concorrenti del Grande Fratello 2024

Maria Monsè e la figlia Perla Maria non sono gli unici ingressi della serata. Nel corso della puntata odierna del Grande fratello 2024, infatti, Signorini accoglierà anche l’ex Miss Italia Zeudi Di Palma che è pronta a conquistare tutti con la sua bellezza.

Spazio, poi, a Bernardo Cherubini, fratello di Jovanotti e a Chiara Cainelli che, in passato, ha vinto la fascia di Miss Trento senza essere riuscita a conquistare le finali di Miss Italia. Chiara, inoltre, ha anche partecipato come corteggiatrice a Uomini e Donne senza, tuttavia, riuscire a trovare l’amore. Riuscirà a trovarlo nella casa più spiata d’Italia? Infine, varcherà la porta rossa anche Emanuele Fiori, originario di Cagliari che ha dedicato la propria vita alla fisioterapia, specializzandosi in ambito ortopedico e riabilitativo. Cinque personaggi diversi e che entrano nella casa dopo due mesi dall’inizio dell’avventura, pronti a stravolgere le dinamiche.

