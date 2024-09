Malore Pamela Petrarolo al Grande Fratello, come sta ora la gieffina?

Nelle scorse ore Pamela Petrarolo ha spaventato i fan del Grande Fratello a causa di un malore che le è capitato in mezzo agli altri concorrenti. Alta tensione nella Casa per diversi minuti, con l’ex Non è la Rai che ha allarmato dopo un massaggio ricevuto da Shaila Gatta: “Sento che mi sta risalendo il riso con il pollo” ha esclamato Pamela Petrarolo facendo risuonare l’allarme nella casa più spiata d’Italia.

L’ex ragazza di Non è la Rai è stata però immediatamente calmata dall’amica Eleonora Cecere, che condivide con lei il percorso nella casa del Grande Fratello 2024, tutto per fortuna si è concluso in tranquillità, senza che fosse necessario l’intervento dei medici nella Casa: “Stai tranquilla che va tutto bene” ha detto Eleonora che ha poi invitato a respirare Pamela Petrarolo, mentre Luca Calvani ha chiesto alla ragazza se avesse necessità di vomitare. Le condizioni della gieffina per fortuna sono migliorate fin da subito e adesso non ci sarebbe nessun problema per la showgirl, pronta a presentarsi nella puntata del Grande Fratello 2024 con il resto del cast davanti al pubblico di Mediaset.

Malore Pamela Petrarolo, un forte mal di pancia alla base del problema

La paura è stata grande nella casa del Grande Fratello 2024, quando il malore di Pamela Petrarolo ha mandato tutti in allarme, a generare il problema dell’ex Non è la rai sarebbe stato un problema digestivo, con la concorrente del reality di Canale Cinque che dopo qualche minuto dall’accaduto ha aggiornato così i compagni di gioco: “C’ho ancora un gran mal di pancia, sto male, è gonfia, e zitti che ora sto un po’ meglio. Fuori? No non posso uscire fa freddo, poi sto pure peggio“ le parole di Pamela Petrarolo nella casa più spiata d’Italia.

Malore di Pamela Petrarolo che fortunatamente è finito immediatamente alle spalle nella Casa, il tutto si è concluso con uno spavento e nulla di più.