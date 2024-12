Un programma televisivo a fare da cupido e un amore suggellato non solo dall’amore sempre in crescita ma soprattutto dal desiderio comune di allargare la famiglia con ben due figli. Stiamo parlando di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei; galeotta la partecipazione di entrambi nella trasmissione ‘Reality Circus’. Un incontro, quello del 2006, romanticamente fatale e che come anticipato ha portato la coppia a costruire e progettare proiettando il sentimento che li lega verso il naturale prolungamento dell’esistenza: i figli Manfredi e Brando.

Manfredi e Brando – figli di Brigitta Boccoli e Stefano Orfei – hanno ben 11 anni di differenza; il primogenito della coppia ha visto la luce nel 2008 mentre il piccolo di casa è venuto al mondo del 2019. “Sei arrivato amore mio”, queste le prime parole scritte sui social dalla mamma a corredo di una tenera foto del nuovo arrivato. Un’emozione pura, scandita da un percorso difficile negli anni precedenti proprio nel tentativo di allargare la famiglia.

Stefano Orfei e Brigitta Boccoli, il ricorso alla fecondazione per dare alla luce Brando

“Tre anni fa abbiamo perso un figlio ma, nonostante la disgrazia, abbiamo continuato a provare. Brigitta non riusciva più a rimanere incinta…”. Questo il racconto – come riporta un articolo di Today – fatto in passato da Stefano Orfei a proposito del sogno di allargare la famiglia con l’arrivo di un secondo figlio: “Abbiamo deciso di optare per la fecondazione assistita ed è andata bene. Ci tenevamo ad allargare la famiglia”. Ora, Stefano Orfei e Brigitta Boccoli, vivono la quotidianità all’insegna dell’amore e della serenità con i loro due figli – Manfredi e Brando – con il secondogenito che ha dovuto attendere prima di venire al mondo anche per un’altra triste esperienza di vita che colpì qualche anno prima il circense. Nel 2015, infatti, Stefano Orfei dovette salutare per l’ultima volta la sua amata e iconica mamma, Moira Orfei. “Dopo la morte di mia madre non ce la sentivamo di avere subito un altro figlio”.