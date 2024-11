Mara Venier ex mariti e compagni, chi sono?. La vita sentimentale della conduttrice di Domenica In è stata segnata da diverse storie d’amore importanti. La prima è stata con Francesco Ferracini, il primo grande amore vissuto quando aveva appena 17 anni. L’incontro tra i due avviene a Roma: la conduttrice, allora giovanissima, lavorava come parrucchiera e resta rapita dalla bellezza dell’attore. “Un giorno, in piazza Ferretto a Mestre, incontro un ragazzo bello come il sole, e me ne innamoro perdutamente” – ha raccontato la Venier dalle pagine del Corriere della Sera.

Si tratta Francesco Ferracini con cui organizza la classica “fuitina” e in soli tre mesi si sposano. Poco dopo la Venier resta incinta e nonostante in tanti le consigliassero di abortire decide di portare a termine la gravidanza. Il legame tra i due termina poco dopo quando Francesco Ferracini decide di inseguire il sogno di affermarsi nel mondo del cinema e recitazione mettendo così fine alla storia con Mara.

Mara Venier ex mariti e compagni: dai matrimonio con Francesco Ferracini e Pier Paolo Capponi alla passione con Armand Assante

Successivamente Mara Venier si innamora di Pier Paolo Capponi, attore che conosce sul set cinematografico del film “Diario di un italiano”. Dal loro amore nasce nel 1975 il secondo figlio Paolo. “Il mio rapporto con lui non è stato molto sereno in alcuni momenti della nostra vita” – ha raccontato la zia Mara dalle pagine del settimanale Chi. Poi è arrivato Renzo Arbore con cui ha vissuto una bellissima storia d’amore, ma dopo la rottura si è legata per circa un anno all’attore italoamericano Armand Assante.

“È stata una grande passione, ma anche molto divertente” – ha dichiarato la Venier dalla pagine di Chi. “Armand è stato la follia della mia vita” – ha confessato la Venier che ha conosciuto l’attore grazie allo zampino dell’amico Pascal Vicedomini che ha fatto anche “traduttore” tra i due visto che la conduttrice non parla inglese. “Ci incontravamo con i dizionari in mano” – ha raccontato la Venier.