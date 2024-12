Dopo ben 15 anni di matrimonio con il musicista Simone Gianlorenzi, Stefania Orlando ha intrapreso una nuova relazione con Marco Zechini. La showgirl, conosciuta anche per aver partecipato al Grande Fratello Vip anni fa, ha ritrovato l’amore e la gioia, e come lei stessa ha raccontato, si è ricreduta sull’impossibilità di innamorarsi di nuovo. Lui è Marco Zechini, scopriamo chi è, qual è il suo lavoro e come si sono incontrati per poi diventare una coppia.

Stefania Orlando, chi é: carriera musicale e ‘Orlando Furiosi’/ La morte della migliore amica: “Ho mentito…”

Stefania Orlando e Marco Zechini si sono incontrati per la prima volta al compleanno di Matilde Brandi, conduttrice che aveva entrambi come amici in comune. Anche se come ha confessato lei stessa inizialmente non si sentiva pronta per iniziare un nuovo rapporto, si è profondamente ricreduta. La showgirl ha spiegato di essersi imposta più volte di dedicarsi solo alle amiche e al lavoro, anche se Marco Zechini l’ha conquistata grazie alla sua dolcezza e pazienza: “Ha fatto crollare le mie convinzioni“, ha raccontato. Con lui sembra tutto rose e fiori e spesso la coppia è stata immortalata insieme mano nella mano.

Pietro Romano Orlando e Annamaria, chi sono i genitori di Stefania Orlando/ “Il vero amore è questo…”

Marco Zechini, nuovo compagno di Stefania Orlando: il lavoro e l’ex moglie

Veniamo alla questione dei figli. Come sappiamo, Stefania Orlando non ha mai avuto figli con il precedente marito Simone Gianlorenzi. Oggi pare aver fatto pace con questo lato di sè. “Non ho mai sentito questo forte richiamo“, ha raccontato, spiegando che nonostante gli altri le dicano di vederla come una persona molto materna, lei non ha mai cercato di avere dei bambini. Oltretutto il desiderio di diventare madre non è mai arrivato, ma non si è posta alcuna domanda a riguardo. Una vita quella di Stefania Orlando piena di amori: dopo Andrea Roncato è arrivato Marco Zechini, e lei non si è mai arresa sul trovare il vero principe azzurro.

Simone Gianlorenzi, chi è l'ex marito di Stefania Orlando: "Firmato il divorzio"/ "Con lui pensavo di..."

“Sto riprendendo in mano la mia vita. Mi auguro di essere serena. Il mio progetto è di non fare progetti” ha raccontato la showgirl, che pochi anni fa ha deciso di fare un’esperienza al Grande Fratello. Ma chi è Marco Zechini? Da quello che si sa, ha 49 anni, è un consulente finanziario e un avvocato. Dalla precedente moglie ha avuto tre figli ma dopo la rottura ha conosciuto Stefania Orlando, con la quale oggi passa la maggior parte del suo tempo. Ancora non si sa se i due vorranno sposarsi o meno, ma sicuramente la showgirl sta vivendo un periodo di grande serenità.