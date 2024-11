Barbara De Santi, scontro con Massimo a Uomini e donne

Barbara De Santi torna a scontrarsi con Massimo, cavaliere giunto nello studio di Uomini e donne esclusivamente per conoscerla. Tra i due, però, la conoscenza è finita dopo un solo appuntamento. Nel corso della puntata di Uomini e donne del 28 novembre 2024, tra il cavaliere e la dama s’infiamma lo scontro. “Se mi piace? Neanche un po’… E’ pesante, un macigno, un bugiardo…”, ha ammesso in studio Barbara. La dama, inoltre, ha raccontato un episodio riguardante il cavaliere che avrebbe chiesto di andare a mangiare in un ristorante perchè lì era tutto già pagato:

“Vogliamo parlare della cena? Io preferivo andare altrove, ma se no doveva tirare fuori i soldi… Adesso le dico tutte…”, ha detto la dama continuando a discutere con il cavaliere fino all’intervento di Maria De Filippi.

Barbara De Santi e la segnalazione dell’albergo

Durante la discussione tra Barbara De Santi e Massimo, Maria De Filippi è intervenuta per leggere una mai ricevuta dalla redazione e inviata da un albergo che ha ospitato Barbara De Santi. “Mi hanno appena detto che un albergo ha mandato un’email che non ti vuole più… Non sto scherzando eh… Te lo giuro… Me l’hanno appena detto…” – le parole della conduttrice che ha poi letto nel dettaglio ma mail – “Nostro malgrado vi informiamo che l’ospite De Santi Barbara non è più un ospite gradito…” E Gianni Sperti commenta così: “Che brutta figura…”.

Barbara, poi, infastidita dalla situazione, dopo l’annuncio di Andrea Magrini di lasciare il programma, spiega di voler andare a sua volta via. “Maria me ne vado anch’io… Tutto ciò è grave… Anch’io ho a casa delle persone… Gli altri possono dirmi di tutto e devo stare zitta e poi ne dico io una e sono la cattiva? Non parto mai in attacco…”. La De Filippi, però, non credendo alle parole di Barbara esorta Alessio Pili Stella a farla ballare.