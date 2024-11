Maria De Filippi e Tina Cipollari: botta e risposta a Uomini e Donne

Simpatico siparietto tra Maria De Filippi e Tina Cipollari nella puntata di Uomini e Donne del 26 novembre 2024. Tutto inizia quando al centro dello studio si accomoda Sabrina che sta uscendo con Maurizio e Diego D. La dama del trono over spiega di essere uscita con entrambi ma di aver sentito una connessione maggiore con Diego con cui ci sono stati anche dei baci passionali. La dama, tuttavia, non chiude totalmente con Maurizio lasciando a quest’ultimo la scelta se continuare a frequentarsi. Di fronte a tale atteggiamento della dama, Tina Cipollari parte criticando tale scelta e accusando Sabrina di essersi orientata su Diego solo perché più giovane di Maurizio.

“Non so con te se può scattare questo bacio, sono molto più presa con lui”, spiega Sabrina mentre Maurizio sottolinea di non essere abituato alla panchina ma di aver sempre giocato titolare. Tina Cipollari, così applaude Maurizio e il suo atteggiamento.

Tina Cipollari e la conoscenza con uomini più giovani

Maria De Filippi, di fronte alle critiche di Tina Cipollari, chiede perché è così critica se una donna esce con un uomo più giovane. La bionda opinionista, però, spiega di essere critica anche nel caso contrario e Maria De Filippi le ricorda che anche lei ha sposato un uomo più giovane. “Tuo marito aveva 10 anni in meno. Era il corteggiatore di una tronista e arrivò una segnalazione su Tina Cipollari in un locale con un ragazzo“, le parole della padrona di casa.

Tina, però, si difende affermando di non avere 10 anni in più di Kikò Nalli. “Guarda che andiamo su Google e lo scopriamo”, commenta Gianni Sperti. Alla fine, la soluzione è che Tina ha cinque anni in più rispetto all’ex marito Kikò.