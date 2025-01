Le polemiche non hanno fine al Grande Fratello 2024 e spesso la risonanza degli accadimenti nella Casa più spiata d’Italia sfociano anche all’esterno e con un terreno prediletto quale il mondo dei social. Gli ultimi protagonisti sono Alfonso D’Apice e Tommaso Franchi con il primo che, come racconta LaNostraTv, sarebbe stato a più riprese bersagliato dal secondo con epiteti e prese in giro alle sue spalle. Diverse parole offensive pronunciate e udite non solo dai fan ma anche dalla mamma di Alfonso D’Apice, Maria, che in queste ore avrebbe deciso di intervenire sui social con uno sfogo piuttosto mirato e netto.

Shaila Gatta ‘scarica’ Luca Calvani: "Non mi fido più di te"/ "Sono una persona, non un gioco"

“Sono così delusa per alcune parole usate nei confronti di mio figlio, gratuitamente e di cattivo o gusto: stempiato, parrucchino, spelacchiato, nano… Il tutto accompagnato da risate ciniche”. Inizia così Maria – mamma di Alfonso D’Apice al Grande Fratello 2024 – sottolineando la bruttezza delle parole rifilate al figlio da parte di Tommaso Franchi e che hanno indispettito anche un’ampia fetta di appassionati a prescindere dalle simpatie per il concorrente.

Eliminato Grande Fratello 2024, pronostico sul televoto 23a puntata/ ‘Ultima spiaggia’ per 2 concorrenti…

Alfonso D’Apice bersagliato da Tommaso Franchi al Grande Fratello 2024: “Parole che feriscono non solo una mamma…”

Lo sfogo di Maria, mamma di Alfonso D’Apice, sembra dunque destinato proprio a Tommaso Franchi. Le sue parole – riportate da LaNostraTv – mettono in evidenza non solo il senso di insofferenza di una madre costretta ad udire tali epiteti ma anche la sofferenza pensando a chi realmente soffre di determinate patologie. “Penso che siano parole che non fanno male solo ad una mamma che guarda ma anche a persone che, per malattia o calvizie precoce, hanno dovuto mettere un parrucchino o fare un trapianto”. In vista della puntata di questa sera del Grande Fratello 2024, chissà che Alfonso Signorini non decida di rendersi protagonista di una sonora strigliata ai danni di Tommaso Franchi o di chi ha riso delle sue parole piuttosto che richiamarlo all’ordine.