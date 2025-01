Alfonso D’Apice stuzzica Chiara Cainelli al Grande Fratello. Il motivo? Pare che il giovane partenopeo abbia notato sguardi e sorrisi ambigui tra la ragazza e un altro inquilino della Casa, provocando la sua gelosia. Ricordiamo che, settimane fa, Alfonso ha spiazzato Chiara confessando di provare un interesse nei suoi confronti. Dal canto suo, la Cainelli si è sempre mostrata abbastanza diffidente. L’ex corteggiatrice, infatti, continua a non dare molta credibilità alle parole del coinquilino, visto che, durante i pochi mesi trascorsi nella Casa, ha già avuto diversi flirt con altre ragazze.

Nonostante ciò, Alfonso non vuole arrendersi e i suoi sentimenti per l’ex corteggiatrice sembrano crescere giorno dopo giorno. Ieri, 15 gennaio, l’ha persino presa da parte per lamentarsi del fatto che lei mostri le stesse attenzioni per tutti, non riuscendo a capire se ciò sia dovuto a superficialità o a qualcosa di più profondo che non riesce a decifrare. Chiara, visibilmente infastidita, ha spiegato di trovarsi completamente in disaccordo con il suo giudizio. “Non credo di dare lo stesso trattamento a tutti. Se ti sembra, mi dispiace, ma fino ad un certo punto”, ha chiarito l’influencer. “Mi è sembrato recentemente”, ha risposto Alfonso, facendo riferimento ad una situazione in particolare.

Alfonso D’Apice, scenata di gelosa a Chiara Cainelli: la reazione stizzita della concorrente del Grande Fratello

Tra insinuazioni e mezze frasi, Alfonso D’Apice ha fatto capire di aver visto sorrisi e sguardi particolari tra Chiara e un altro ragazzo, di cui non ha voluto fare il nome. “I miei sorrisi sono più o meno simili per tutti, però è quello che io do a una persona a livello di confidenza che fa la differenza. Sono esclusiva, seleziono le persone a cui dare la mia persona”, ha spiegato Chiara Cainelli. “Che sei cordiale non è un problema”, ha ribattuto Alfonso. Al che, l’ex corteggiatrice ha finalmente capito a cosa si stesse riferendo esattamente il coinquilino, ammettendo di aver riservato un’attenzione speciale ad una persona, ma per un motivo specifico.

“Non hai capito tu. Io ho guardato una persona in un certo modo perché so che ha parlato di una cosa delicata, quindi gli ho sorriso, basta. Non pensare che non mi accorgo delle cose, faccio la svampita, ma vedo tutto ciò che mi circonda”, ha confessato la Cainelli. Da quel momento, molti hanno ipotizzato che la persona che ha scatenato la gelosia di Alfonso sia Javier, con cui Chiara ha avuto un flirt proprio al Grande Fratello. Tuttavia, essendo molto legato all’argentino, D’Apice avrebbe evitato di fare il suo nome per non alimentare tensioni. Sarà davvero così? Chissà..