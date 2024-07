Maria Rosaria Omaggio, chi sono ex marito Salvatore Vanacore e ex compagno/ “Rimpiango non aver avuto figli”

È morta Maria Rosaria Omaggio: chi è l’ex marito Salvatore Vanacore e l’ex compagno e figli

Lutto nel mondo dello spettacolo, è morta oggi a soli 67 anni Maria Rosaria Omaggio, attrice dalla lunga carriera alle spalle interprete di ruoli importanti sia per il cinema e la televisione che soprattutto per il suo impegno al teatro. Le cause del decesso non sono note ma secondo quanto riportato da Il Messaggero e altre fonti era da tempo malata. Al di là dell’importante carriera, la vita privata dell’attrice è stata complessa, Maria Rosaria Omaggio ha avuto un marito, un compagno e altre due relazioni importanti. Il suo più grande rimpianto, però, è quello di non avere avuto figli.

Maria Rosaria Omaggio, com'è morta e malattia dell'attrice/ Aveva 67 anni: la lunga carriera tra cinema e tv

L’ex marito di Maria Rosaria Omaggio è Salvatore Vanacore, i due si sono conosciuti a Canzonissima dove lei era nel cast fisso mentre lui era un impresario. Sul loro rapporto in una recente intervista concessa a Corriere della Sera l’attrice ha confessato: “Siamo stati insieme per 14 anni. Le altre sono state convivenze” L’attrice ha avuto anche altri compagni ed altre due convivenze su cui non sono note molte informazioni. Attualmente, però, al fianco di Maria Rosaria Omaggio non c’era nessun compagno come lei stessa ha riferito sempre all’intervista concessa a Corriere della Sera: “Sono molto innamorata, ma non di un uomo. Mi piacerebbe, se fosse un amore ricambiato”

Everywhere I go Coincidenze d’amore, nuova soap turca Rete4/ Anticipazioni puntata 1 luglio 2024: cast, trama

Ex marito ed ex compagno di Maria Rosaria Omaggio: “Mi manca non aver avuto figli”

Sulla vita privata dell’attrice è noto chi è l’ex marito di Maria Rosaria Omaggio mentre non si nulla su chi è l’ex compagno di Maria Rosaria Omaggio. Sulla vita privata è sempre stata molto riservata e protettiva senza sbilanciarsi mai. In un’intervista concessa nei mesi scorsi a Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, però, ha confessato che il suo più grande rimpianto e nel non aver avuto figli: “Ho fatto di tutto per rimanere incinta incluso un intervento all’utero. A 25 anni persi la mamma. Mi restava Antonio, il mio fratello maggiore, medico, ma di recente se n’è andato per un linfoma. Oggi ho solo un nipote di 46 anni e il ruolo di “goodwill ambassador” per i bimbi dell’Unicef”











© RIPRODUZIONE RISERVATA