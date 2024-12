Maria Sofia Corona è tra i concorrenti finalisti di The Voice Kids 2024, il talent show musicale di successo presentato da Antonella Clerici in prima serata su Rai1. Il cuore del programma televisivo sono bambini e ragazzi dai 7 ai 14 anni pronti a sfidarsi a suon di canzoni e note per conquistare il titolo di campione. Cresce l’attesa per la finale di venerdì 20 dicembre 2024 durante la quale scopriremo il nome del vincitore di The Voice Kids 2024. Tra i papabili vincitori c’è anche la giovanissima Maria Sofia Corona, la concorrente sarda di 13 anni che durante le Blind Autidions ha conquistato pubblico e giuria con una esibizione da pelle d’oca.

Sulle note di C’era una volta il West, un brano di Ennio Morricone tratto dal film di Sergio Leone, la 13enne di San Sperate ha conquistato il super pass per la finale. A donarglielo è stato Gigi D’Alessio che ha battuto sul tempo gli altri giudici e colleghi Loredana Bertè, Arisa e Clementino giocandosi bloccandoli.

Maria Sofia Corona sarà la vincitrice di The Voice Kids 2024?

Un talento cristallino quello di Maria Sofia Corona pronta a giocarsi la finale di The Voice Kids 2024 su Rai1. La sua interpretazione di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone ha lasciato tutti a bocca aperta; in primis Gigi D’Alessio che non ci ha pensato un attimo a giocarsi il super pass regalandole così l’accesso diretto alla finalissima. Un’esibizione emozionante che ha mandato in visibilio tutto il piccolo paese della giovane 13enne, ma anche il Piccolo coro San Sperate dove Maria Sofia canta.

“Orgogliosi di aver avuto Sofia Maria Corona tra le fila del Piccolo coro San Sperate e averla vista crescere” si legge sulle pagine social del Piccolo coro San Sperate. Non solo, il Piccolo coro San Sperate ha aggiunto: “tanti talenti ha la nostra Sofia, ma due in particolare la rendono ancora più magica oltre la sua bellissima voce: la semplicità e la modestia… E in aggiunta dei genitori davvero speciali. Sofia sei un orgoglio per noi”. Proprio la giovane Maria Sofia poco prima di salire sul palco di The Voice Kids aveva confessato ad Antonella Clerici: “la musica è la mia vita. Quando canto entro nel mio mondo e non ho più paura, mi passa la timidezza e mi sento felice”.