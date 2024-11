Mariafrancesca Cennamo sarà una delle piccole protagoniste nell’ultimo episodio dello show Io Canto Generation, programma tv – in prima serata Mediaset – che vede la conduzione di Gerry Scotti e nei concorrenti piccoli bambini che vanno dai 10 ai 15 anni. Mariafrancesca è una delle piccole che ha avuto maggior successo finora e vedremo in che posizione arriverà nella finale.

Mariafrancesca Cennamo ha soli 10 anni e fa parte del Team di Fausto Leali, è l’ultima rimasta della sua squadra ma ci sono grandi aspettative (anche se ricordiamo si tratta sempre di bambini) sulla piccola. Ma andiamo a conoscere meglio questa ragazzina che sta impressionando sia per la sua voce che per il suo modo di stare sul palco.

Mariafrancesca è una delle più piccole in circolazione, ma ha lasciato tanti commenti positivi e in molti hanno elogiato il suo modo di fare. Su X ci sono commenti come ‘Una voce incredibile’ o ‘Questa ragazza è un portento’ e ogni settimana Mariafrancesca Cennamo offre nuove novità riguardo i suoi show in pista. Canta sia in italiano che in inglese e si scatena con la giuria che è apparsa raggiante nel sottolineare i numeri del piccolo prodigio di origini napoletane.

Chi è Mariafrancesca Cennamo, raffica di complimenti a Io Canto Generation

Mariafrancesca Cennamo è probabilmente alla sua prima grande avventura in una gara e trasmissione canora o comunque non si conoscono eventualmente sue esperienze precedenti. Rovazzi nelle prime puntate l’aveva sottolineato ed era rimasto incredulo, poi la piccola ha sottolineato di essere una grande fan di Claudio Amendola che gli ha promesso che presto riporterà in auge I Cesaroni.

E’ ancora piccolissima ma Mariafrancesca sembra sapere quello che vuole e secondo molti è una delle candidate alla vittoria finale di Io Canto Generation. D’altronde un dato più di tutti testimonia quello che sta facendo questa bambina che sta entusiasmando anche il suo paese, Casoria, in provincia di Napoli, con tutti che fanno il tifo per lei.

Sui social e soprattutto sul canale Youtube di Io Canto Generation ogni video ha un grande interesse ma alcuni hanno numeri differenti e stiamo parlando di 2-3 video che ritraggono Mariafrancesca Cennamo protagonista e che hanno fatto oltre 50 mila visualizzazioni. Un manifesto della sua crescita e delle sue chance che appaiono più alte che mai, se non prima è comunque una delle favorite alla vittoria finale.