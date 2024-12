Helena Prestes è sicuramente tra i personaggi più forti dell’edizione 2024 del Grande Fratello. La modella brasiliana si è fatta notare dal grande pubblico per il suo carattere diretto e la sincerità disarmante che in diverse occasioni le hanno creato non pochi problemi con gli altri coinquilini. Spesso è stata giudicata “falsa” e “lunatica” per i repentini cambi di umore ed opinione, ma Helena si è sempre dimostrata schietta e vera. Anche nelle conoscenze sentimentali avute nella casa dapprima con Lorenzo Spolverato e poi con Javier Martinez.

Proprio la conoscenza con Lorenzo Spolverato è stata spesso al centro del gossip nella casa con diversi coinquilini che hanno giudicato sbagliati i comportamenti di Helena. Fuori dalla casa Mariana Prestes, sorella di Helena, ha rilasciato una intervista a Giada Di Miceli nel programma Non succederà più.

Mariana Prestes:”mia sorella Helena Prestes non è innamorata di Lorenzo”

“Sono stati insieme in hotel una settimana prima di entrare, ma Helena non mi ha detto niente”. Con queste parole Mariana Prestes ha parlato del rapporto tra la sorella Helena e Lorenzo Spolverato, concorrenti del Grande Fratello 2024. Non solo, Mariana ha aggiunto: “non ho mai sentito Helena parlare di Lorenzo e sono sicura che non è innamorata di lui”. Del resto a dirlo durante una delle dirette del programma è stata la diretta interessata che ha confermato di essere legata da un rapporto di profonda amicizia al concorrente della provincia di Milano.

Anzi Mariana ha aggiunto: “Helena è super rispettosa del suo rapporto con Shaila”. Proprio parlando del percorso della sorella nella casa del Grande Fratello 2024 ha detto: “ci sono giorni in cui è felice e altri in cui non lo è”. Poi ha avuto anche da dire su alcuni coinquilini che si sono molto avvicinati ad Helena: a cominciare da Amanda Lecciso con cui il rapporto è cresciuto moltissimo nelle ultime settimane fino al rapporto con Luca Calvani: “è quello che mi piace di più. Speriamo che duri”. Infine ha voluto inviare un messaggio alla sorella: “è una stella. Sono molto orgogliosa di vedere la donna onesta e giusta”.

