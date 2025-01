Nella giornata di oggi è arrivato l’annuncio – del tutto inaspettato – che la famosissima cantante e star della cosiddetta ‘Swinging London’ Marianne Faithfull (all’anno Marianne Evelyn Gabriel Faithfull) è morta improvvisamente: ad dirlo è stato un brevissimo comunicato diramato da un suo portavoce che si è limitato ad annunciare “con profonda tristezza” la scomparsa della popstar, spiegando che nel momento del decesso di trovava a Londra “in compagnia della sua amata famiglia” e limitandosi a dire che Marianne Faithfull è morta “serenamente”; lasciando ovviamente un gran vuoto nel cuore dei suoi tantissimi fan e di chiunque abbia avuto modo di conoscerla nell’arco degli ultimi 78 anni.

Chi era Marianne Faithfull: vita e carriera dell’ex compagna di Mick Jagger

Incerte – insomma – le cause della morte di Marianne Faithfull, ma più che sulle brutte notizie vale la pena soffermarci su quella lunga carriera di successo che l’ha resa una delle artiste al centro delle prime pagine della cronaca rosa degli anni ’60 e ’70 londinesi: la sua carriera iniziò nel 1964 quando venne casualmente scoperta dall’allora manager dei Rolling Stones Andrew Loog Oldham che le permise di incidere – peraltro assieme a Mick Jagger e Keith Richards, già all’apice del loro successo con la band rock – il famosissimo brano ‘As Tears Go By‘ che nell’arco di pochi giorni la consegnò agli annali della musica inglese e britannica.

A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 la figura di Marianne Faithfull venne quasi sempre associata alla su nota relazione con il frontman dei Rolling Stones Mick Jagger nel corso della quale – tra alti e bassi relazionali – pubblicò alcune delle sue canzoni più famosi (citiamo: ‘This Little Bird‘, ‘Come And Stay With Me‘ e ‘Love In A Mist‘), ma negli anni ’70 dopo la rottura con Jagger cade nel baratro dell droga e della depressione che la costrinse ad una breve pausa fino al 1979 quando tornò nelle classifiche con l’album ‘Broken English‘; mentre dal conto nostro ci teniamo anche a ricordare che nel 1967 prese parte anche al Festival di Sanremo al fianco di Riki Maiocchi con il brano ‘C’è chi spera‘ che – purtroppo – non si classificò nelle prime 13 posizioni.