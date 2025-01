Mariavittoria Minghetti e Alfonso D’Apice, confronto al Grande Fratello 2024

Dopo gli scontri e il repentino allontanamento degli ultimi giorni, Alfonso D’Apice e Mariavittoria Minghetti hanno deciso di avere un confronto chiarificatore nella Casa del Grande Fratello 2024. I due hanno avuto dei dissapori anche a causa di un video, mostrato da Alfonso Signorini in diretta, in cui D’Apice parla con Javier del presunto segreto di Tommaso Franchi, per il quale Mariavittoria sarebbe ‘costretta’ a stare con lui. Cosa che la dottoressa ha però smentito. dichiarando: “Non sono obbligata a stare con Tommy, le cose tra noi vanno molto meglio. Sicuramente mi piacerebbe che dedicassimo entrambi più tempo a stare con gli altri”.

Da soli nella zona piscina, Mariavittoria e Alfonso hanno stamani parlato di quanto accaduto. “Mi trovo in difficoltà perché ogni volta dopo le puntate io mi trovo a rimettere insieme dei cocci, che ormai non so quanto si possano tenere insieme perché io comunque ne ho fatte parecchie, ringraziando che ho accanto comunque una persona che un minimo mi riesce a perdonare.” ha esordito Minghetti.

Pace fatta tra Mariavittoria e Alfonso al GF

“Mi aspettavo che tu venissi a parlarmi o comunque che capissi il perché siano successe delle cose… ma non che parlassi male…”, ha però replicato Alfonso, ritenendo che, invece di allontanarsi, Mariavittoria avrebbe dovuto chiarire subito l’accaduto. “Ma io non ho parlato male, ho solo detto che, quando vuoi, sai dire le cose nel modo giusto. Se scegli altre modalità per dirle è perché vuoi che sia quella modalità… – ha replicato la dottoressa, per poi aggiungere – Io non metto in discussione l’amicizia che c’è stata con te le tugurio, perché se ci siamo legati è perché ci siamo voluti bene, mi è dispiaciuto…” Sul finale è però un abbraccio a sancire la riappacificazione.