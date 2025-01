Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi stanno cercando di fare il punto della situazione sulla loro relazione al Grande Fratello 2024. Sarà che è arrivato il nuovo anno, o che si stanno rendendo conto che i loro sentimenti sono più forti di quanto pensassero, resta il fatto che nelle ultime ore hanno deciso di parlarsi faccia a faccia su come stanno andando le cose. Mariavittoria Minghetti, in particolare, ha delle perplessità su come Tommaso sta vivendo la storia con lei.

Così, si è avvicinata al ragazzo e ha espresso i suoi dubbi, dicendogli che le dispiace che lui non si stia relazionando con gli altri coinquilini. “Parli solo con me, io vorrei che tu ti relazionassi anche agli altri“. Tommaso Franchi dal canto suo risponde dicendo di essersi innamorato e che quando è così esprime il suo amore in questo modo. “Mi piace svegliarmi al mattino e darti un bacio“, continua. In poche parole, l’idraulico del Grande Fratello non ha alcuna intenzione di migliorare le relazioni con i compagni, ma questo potrebbe influire negativamente sulla sua presenza nel reality. E Mariavittoria Minghetti questo lo ha capito.

Mariavittoria Minghetti a Tommaso Franchi: “Sento che non abbiamo gli spazi personali”

“La relazione è fatta anche della condivisione con altre persone, non solo io e te, io e te“, lamenta Mariavittoria Minghetti a Tommaso Franchi. La ragazza si è resa conto che il fidanzato sta escludendo gli altri concorrenti del Grande Fratello, concentrandosi solo su di lei dopo aver capito di essere innamorato. In effetti la gieffina spiega che fuori dalla casa sarà normale non passare troppo tempo insieme. L’idraulico toscano risponde dicendole che secondo lui è normale che sia così, dato che stanno insieme da una settimana.

In ogni caso Mariavittoria Minghetti è perplessa e ribatte dicendo che ormai da tempo vede il ragazzo troppo chiuso nei confronti degli altri concorrenti del Grande Fratello 2024. “Vorrei che ti relazionassi con tutti, siamo in 22 persone e dobbiamo essere io e te anche relazionati sugli altri“. E poi continua: “Ci stiamo proiettando solo sulla coppia e sento che non abbiamo gli spazi personali“. Poi, Mariavittoria Minghetti si lamenta per il fatto che il fidanzato non riesce a capire il concetto del suo discorso. Secondo lui, la ragazza ha espresso il bisogno di avere i suoi spazi ma i due non riescono a giungere ad una conclusione comune.