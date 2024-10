Mariavittoria Minghetti contro Tommaso al Grande Fratello 2024: lei furiosa per alcune affermazioni fatte sul loro rapporto

Il bacio scattato a sorpresa tra Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti al Grande Fratello 2024, oltre a stupire gli inquilini della Casa, ha anche messo in moto una serie di conseguenze. Se Mariavittoria ha compreso di provare qualcosa per il ragazzo, quest’ultimo ha ammesso che per lui è soltanto una questione fisica. Tommaso teme, infatti, che Mariavittoria voglia da lui qualcosa di serio che lui non è pronto però a darle. Al contrario, quella per ‘Mavi’ è soltanto un’attrazione fisica, che pare destinata a spegnersi ora che è scattato il tanto agognato bacio.

Quando Tommaso Franchi ha confessato a Mariavittoria questi suoi sentimenti, il medico estetico non solo si è indispettita, ma ha anche invitato il ragazzo a non fare in diretta affermazioni che potrebbero metterla in imbarazzo di fronte a milioni di telespettatori.

Mariavittoria vieta a Tommaso di parlare della sua attrazione fisica in diretta al Grande Fratello

“Non puoi dire in diretta che vuoi stare con me solo per motivi fisici, te lo dico. Modera le parole“, ha tuonato Mariavittoria nei confronti di Tommaso, che ha però replicato “Ma se lo dico, non è per farti fare una figura di m***a”. La dottoressa è però decisa a vietare al ragazzo di esporre queste motivazioni in prima serata su Canale 5: “Non è una cosa bella da sentirsi dire… Non dirlo in diretta. Me lo dici a me quando siamo soli, ma non in pubblico. Non puoi dire che è perché non lo fai da un mese”. La questione è però già di dominio pubblico e difficilmente questa sera, nel corso della nuova diretta del Grande Fratello 2024, Alfonso Signorini si lascerà sfuggire questo argomento.

