Marino Bartoletti, chi è il noto giornalista: la battaglia con il tumore negli ultimi anni

Tra gli ospiti de La confessione troveremo anche il celebre giornalista e critico Marino Bartoletti, nativo di Forlì, è una delle penne italiane più apprezzate del panorama televisivo, sportivo e musicale. Dopo aver conseguito la laurea in giurisprudenza, iniziò alcune collaborazioni giornalistiche, tra cui quella con Il resto del Carlino, poi con il Guerin Sportivo e Il Giorno, tra le tante esperienze raccolte. Ha inoltre seguito come inviato svariate edizioni delle Olimpiadi e importanti eventi sportivi, dai Mondiali di Formula 1 alla Moto Gp, è un volto storico anche del Festival di Sanremo, che commenta puntualmente ogni anno, un grande appassionato ed esperto di musica, rispettato da colleghi e addetti ai lavori.

Cristiana Melis, chi è la moglie di Paolo Crepet: "Amo come mi cerca"/ "Sono la sua prima fan"

Negli ultimi anni Marino Bartoletti, conosciuto anche come scrittore, ha raccontato la sua battaglia con la malattia, il cancro, riguardo alla patologia ha avvisato: “Dovremmo volerci tutti quanti più bene e fare più prevenzione” l’invito del giornalista.

Come sta oggi Marino Bartoletti

Il noto giornalista e fondatore di Quelli che il calcio ha parlato della patologia con la quale si è ritrovato a fare i conti negli ultimi tempi. Riguardo al tumore, Marino Bartoletti ha confessato che i medici sono riusciti a coglierlo in tempo e in una intervista rilasciata al Corriere della sera, ha confessato: “Le statistiche Istat mi concedono ancora 8 anni e mezzo di vita e spero che siano anni sereni e fertili come adesso: dopo la Partita degli dei devo cominciare a pensare al Festival degli dei” ha raccontato Martino Bartoletti tra le pagine del noto quotidiano.

Carla Brunelli, com'è morta la moglie di Marino Bartoletti/ Fatale un incidente domestico

Riguardo alla possibilità di una vita eterna, Marino Bartoletti si è augurato di poter riabbracciare un domani più lontano possibile tutti i suoi affetti, i familiari e le persone con le quali ha condiviso un pezzo di vita.