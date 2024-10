Mario Cusitore, crollo a Uomini e Donne: “A 45 anni sono senza lavoro, mi sento zero!”

È stato uno sfogo inaspettato quello di Mario Cusitore a Uomini e Donne nella puntata del 29 ottobre. Il cavaliere, ancora una volta messo in discussione da Tina Cipollari per i suoi comportamenti nei confronti delle dame, è tornato a parlare della sua attuale condizione lavorativa, ammettendo di essere in un momento difficile.

Alessio e Prasanna nuova coppia a Uomini e Donne? "Ci siamo trovati"/ "Innamorati? È presto ma…"

Il cavaliere del Trono Over ha spiegato di aver preferito non uscire con Margherita, dama che sta frequentando, perché afflitto da suoi problemi personali. Spinto da Maria De Filippi a svelare queste preoccupazioni, Mario ha dichiarato: “Mi sento zero, prendo la disoccupazione, ma io un giorno esco con una di loro da Uomini e Donne, ma che gli do? A 45 anni mi sento un fallito!”

Tina Cipollari asfalta Mario Cusitore a Uomini e Donne: "Montato, ma chi ti credi di essere?"/ Dura lite!

Mario Cusitore non lavora più a Radio Kiss Kiss: perché?

Solo pochi mesi fa, Mario Cusitore annunciava infatti di non lavorare più come speaker radiofonico a Radio Kiss Kiss: “Ci tengo a precisare che non lavoro più da dieci giorni per Radio Kiss Kiss, abbiamo interrotto i nostro rapporti per motivi che non sto qui a dire, sono cose certe. Mario è disoccupato”, ha spiegato il cavaliere pubblicamente a proposito della sua posizione lavorativa. Ad oggi, la sua situazione è rimasta invariata ed è questo a creargli sconforto e preoccupazione, influenzando, a suo dire, anche la conoscenza con le dame di Uomini e Donne. Di fronte a queste rivelazioni, Maria De Filippi ha preferito non indugiare sul tema, passando all’argomento successivo e lasciando Mario alle sue riflessioni.