Dopo un periodo di grande difficoltà procede a gonfie vele la storia d’amore tra Samanta Togni e il marito Mario Russo. I due qualche anno fa si sono conosciuti per caso su un treno e l’intesa tra loro fu subito palese, iniziarono quindi a frequentarsi e nel 2020 sono convolati a nozze. Lui è nato a Napoli, non si conosce la sua data di nascita ma sembra che abbia più o meno la stessa età della nota conduttrice. Tanto è il successo che ha conquistato fino ad ora dal punto di vista professionale, il marito della Togni è un noto chirurgo, specializzato in chirurgia plastica ricostruttiva.

Mario Russo è il proprietario di due studi medici, uno si trova a Dubai dove ha vissuto per molti anni e l’altro a Roma. Per Samanta Togni ha rinunciato a Dubai e si è trasferito a Roma per vivere la quotidianità del loro amore. La sua fama lo precede, infatti il suo incredibile talento è molto apprezzato in tutto il mondo. Anche sui social è molto seguito, sul suo profilo Instagram conta quasi 42mila follower.

La vita privata di Mario Russo: il noto chirurgo e la moglie Samanta Togni hanno superato una profonda crisi

Quella di Mario Russo e Samanta Togni è una splendida famiglia allargata, lei ha un figlio nato da una precedente relazione, Edoardo, anche lui era già diventato padre prima di incontrarla. Sono tre i figli del marito della nota conduttrice, Federico, Roberto e Giordana. Sui social il chirurgo e la moglie si mostrano molto complici e innamorati, lo scorso anno però il loro rapporto ha vissuto un momento davvero delicato che li aveva spinti a mettere fine al loro matrimonio.

Dopo un periodo davvero difficile Samanta Togni e Mario Russo sono riusciti a lasciarsi la profonda crisi alle spalle. Ad ufficializzare la riconciliazione era stato lui tramite uno scatto di coppia postato su Instagram, nella didascalia aveva scritto: “A volte possiamo anche guardare in direzioni opposte, ma l’importante è che, alla fine, come un GPS, ci ritroveremo sempre“.

